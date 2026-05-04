Zwischen Cozy-Indie und Millionen-Simulation: Warum DACH-Studios in bestimmten Genres international sichtbar sind

Während große Schlagzeilen meist von Namen wie Diablo IV, Assassin’s Creed oder Crimson Desert bestimmt werden, entstehen viele wirtschaftlich stabile Erfolgsgeschichten deutlich leiser. Gerade im DACH-Raum zeigt sich, dass internationale Sichtbarkeit nicht zwingend einen milliardenschweren AAA-Blockbuster braucht. Stattdessen sorgen Cozy-Indies, langlebige Simulationen und spezialisierte Mid-Core-Projekte für Aufmerksamkeit.

Outbound ist dafür ein aktuelles Beispiel aus Österreich und wurde im Frühjahr 2026 veröffentlicht. Ebenso stehen Moon Studios mit No Rest for the Wicked oder GIANTS Software mit der Farming Simulator-Reihe für international sichtbare Projekte aus dem DACH-Raum. Der DACH-Raum ist damit kein globales AAA-Zentrum wie die USA, Japan oder Kanada, fällt aber in bestimmten Genres auffällig oft auf.

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Sichtbarkeit durch wenige starke Studios

Aufmerksamkeit erregender aktueller Titel kommt aus Österreich. Outbound wurde im April 2026 in mehreren Release-Übersichten aufgeführt und bedient genau den Bereich, der auf PC-Plattformen seit Jahren zuverlässig funktioniert: Cozy Games mit Survival- und Base-Building-Elementen. Das Spiel verbindet Vanlife, mobiles Zuhause und Open-World-Ansatz mit einer entspannten Aufbau-Struktur und passt damit in ein Genre, das insbesondere auf Plattformen wie Steam konstant Nachfrage zeigt.

Gerade für kleinere Studios ist Sichtbarkeit über klar definierte Zielgruppen oft wertvoller als der Versuch, direkt mit den größten Produktionen des Marktes zu konkurrieren.

Der deutlich größere Reichweitenanker in Österreich bleibt allerdings Moon Studios. Das Wiener Studio wurde mit Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps international bekannt und gehört zu den sichtbarsten Entwicklernamen des Landes und ist damit ein herausragendes Beispiel für internationale Reichweite, aber kein Beleg für eine flächendeckend dominante Branche.

Die österreichische Games-Landschaft ist insgesamt deutlich kleiner als die deutsche, arbeitet aber stark exportorientiert. Viele Studios sind im Co-Development aktiv, übernehmen technische Spezialaufgaben oder arbeiten an Mid-Size-Produktionen für internationale Partner. Namen wie Mi’pu’mi Games oder Purple Lamp Studios stehen eher für diese Form von stabiler Produktionsarbeit als für klassische Prestigeprojekte.

Simulation als Erfolgsmodell

In der Schweiz zeigt sich ein anderes Erfolgsmodell. GIANTS Software ist mit dem Farming Simulator eines der wirtschaftlich stärksten Studios im DACH-Raum und gleichzeitig ein gutes Beispiel dafür, dass ein Spiel nicht wie ein klassischer Blockbuster aussehen muss, um wirtschaftlich ähnlich erfolgreich zu sein.

Das Studio aus Schlieren hat über Jahre eine globale Marke aufgebaut, die mit regelmäßigen Erweiterungen, starker Community-Bindung und langen Produktzyklen arbeitet. Auch aktuelle Erweiterungsmodelle und Season-Pass-Strukturen unterstreichen dieses Modell. Statt kurzer Hype-Phasen setzt GIANTS auf langfristige Spielerbindung, DLCs und eine Plattformstrategie, die über Jahre trägt. Wirtschaftlich gilt dieses Modell als vergleichsweise robust im Vergleich zu vielen risikoanfälligen Großproduktionen.

Gerade Simulation funktioniert in diesem Umfeld besonders gut. Spiele wie der Farming Simulator oder Transport Fever von Urban Games profitieren von langen Lebenszyklen, klaren Zielgruppen und einer Community, die eher auf Kontinuität als auf kurzfristige Trends setzt.

Auch Okomotive mit der FAR-Reihe zeigt, wie gut klar definierte Nischen international funktionieren können. Die Schweiz setzt damit weniger auf maximale Marktbreite, sondern stärker auf spezialisierte Segmente, in denen Studios über Jahre wirtschaftlich stabil arbeiten können.

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Größter Markt, aber selektiver

Deutschland bleibt trotz aller Veränderungen der größte Games-Standort im DACH-Raum. Laut Daten des game – Verband der deutschen Games-Branche gibt es 2026„mehrere hundert Games-Unternehmen, darunter eine große Zahl an Entwicklerstudios. Gleichzeitig ist die Zahl der Beschäftigten zuletzt teilweise rückläufig, während im erweiterten Games-Sektor weiterhin mehr als 30.000 Menschen arbeiten.

Das zeigt recht deutlich, dass mehr Studios nicht automatisch größere Produktionen bedeuten. Viele Teams arbeiten kleiner, vorsichtiger und wirtschaftlich selektiver als noch vor einigen Jahren. Auch die Stimmung hat sich spürbar verbessert, ohne dass man bereits von einem flächendeckenden Boom sprechen kann.

Förderprogramme, bessere Finanzierungsperspektiven und die internationale Sichtbarkeit durch die gamescom spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Branche entwickelt sich weiter, agiert aber kontrollierter als in früheren Wachstumsphasen.

Welche Genres funktionieren

Selbst iGaming gehört wirtschaftlich zu diesem erweiterten Umfeld, auch wenn es redaktionell anders funktioniert als klassische Spieleentwicklung. Gerade in Deutschland bleibt der Bereich stark reguliert, unter anderem durch den Glücksspielstaatsvertrag, entwickelt sich aber als Marktsegment weiter.

Dabei sind im DACH-Raum eigenständige Anbieter entstanden, die Plattformen, Technologien und Spiele aus der Region heraus entwickeln und international vertreiben. Dazu zählt etwa Greentube mit Sitz in Wien, das als Digital-Einheit des Novomatic weltweit Online-Casino-Inhalte und Plattformlösungen bereitstellt.

Auch Gamomat mit Entwicklung in Berlin ist ein etablierter Anbieter, dessen Online-Slots in zahlreichen regulierten Märkten eingesetzt werden und 2026 weiterhin aktiv erweitert werden. Mit Apparat Gaming existiert zudem ein jüngeres Studio aus Deutschland, das seit 2020 eigene Slot-Inhalte entwickelt und als B2B-Anbieter für internationale Plattformen liefert. Diese Unternehmen stehen für eine eigenständige Produktionsbasis im DACH-Raum und zeigen, dass auch in diesem Segment internationale Reichweite aus der Region heraus entsteht.

Anders als bei klassischen PC- oder Konsolenspielen erfolgt die Sichtbarkeit jedoch häufig über Plattformintegration, B2B-Partnerschaften und Lizenzmodelle statt über einzelne Markenveröffentlichungen im Endkundenmarkt. Ergänzend spielen auch externe Distributions- und Orientierungssysteme eine Rolle, wie zum Beispiel ein Vergleichsportal, eine redaktionelle Plattform oder ein Online Casino Guide, wo Inhalte gebündelt und eingeordnet für Spieler auffindbar gemacht werden.

Im klassischen Mobile-Massenmarkt liegt der DACH-Raum dagegen hinter Asien, Nordamerika oder großen Publishern aus Frankreich und Großbritannien. Trotzdem gibt es mit Miniclip weiterhin einen international sichtbaren Namen, der mit 8 Ball Pool seit Jahren enorme Reichweite erzielt.

Eigene AAA-Marken enstehen vergleichsweise selten, während viele Studios erfolgreich als Co-Developer, technische Partner oder Serviceproduzenten für große internationale Projekte arbeiten. Sichtbarkeit entsteht hier oft nicht über das Cover, sondern über Beteiligung im Hintergrund.

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Weniger laut, oft wirtschaftlich stabiler

Auffällig ist, dass die Stärke des DACH-Raums weniger bei klassischen AAA-Blockbustern liegt, sondern vor allem in spezialisierten Segmenten. Simulation, Strategie, Aufbau, Mid-Core-PC-Games, RPGs und technische Spezialproduktionen sind deutlich sichtbarer als groß angelegte Konsolenproduktionen.

Nicht jeder Hit braucht den nächsten Blockbuster. Oft reicht ein sehr gutes Spiel für eine klar definierte Community – und genau darin liegt eine der auffälligsten Stärken vieler DACH-Studios.