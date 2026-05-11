ZURU startet Mini Brands Really Works Vinyl mit spielbaren Mini-Schallplatten

Mit „Mini Brands Really Works Vinyl“ präsentiert ZURU eine neue Sammelserie, die Musik, Popkultur und Miniatur-Design miteinander verbindet. Die Besonderheit: Die winzigen Vinyl-Schallplatten sind nicht nur Dekoration, sondern können tatsächlich Musik abspielen.

Die neue Reihe greift den anhaltenden Vinyl-Trend auf und kombiniert ihn mit dem beliebten Überraschungs- und Sammelprinzip der Mini Brands-Serie. Enthalten sind bekannte Songs aus mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte – von aktuellen Streaming-Hits bis hin zu legendären Klassikern.

Bekannte Songs als funktionierende Mini-Vinyls

Die „Mini Brands Really Works Vinyl“-Kollektion setzt auf hohe Wiedererkennbarkeit. Statt unbekannter Titel integriert ZURU weltweit erfolgreiche Songs, die Millionen oder sogar Milliarden Streams erreicht haben.

Zu den aktuellen Tracks gehören unter anderem Birds of a Feather, Not Like Us und Sucker. Ergänzt wird die Auswahl durch bekannte Klassiker wie Good Vibrations oder Every Breath You Take.

Laut Hersteller enthält jede Mini-Vinyl einen echten Audioausschnitt des jeweiligen Songs und ist Teil eines vollständig funktionierenden Mini-Musiksystems.

Überraschungskapseln mit Sammelfaktor

Die Produktreihe besteht aus mehreren Komponenten. Im Mittelpunkt stehen die Überraschungskapseln, die jeweils fünf Zubehörteile enthalten. Dazu gehören vier zufällig ausgewählte Mini-Schallplatten sowie ein weiteres Accessoire.

Insgesamt umfasst die Serie 45 verschiedene Mini-Vinyls. Zusätzlich integriert ZURU seltene Chase-Items, darunter goldene Vinyl-Schallplatten und spezielle Musik-Trophäen.

Durch das Blindbox-Prinzip soll insbesondere der Sammel- und Unboxing-Faktor verstärkt werden.

Mini-Plattenspieler mit echter Wiedergabe

Erweitert wird die Reihe durch ein separates Playset, das einen funktionierenden Mini-Plattenspieler enthält. Dieser ist wiederaufladbar und verfügt über Soundausgabe sowie eine rotierende Abspielfunktion.

Dem Set liegt exklusiv der Song APT bei, der ausschließlich über dieses Playset erhältlich ist.

Zusätzlich enthält das Set einen Display-Ständer, wodurch sich der Mini-Plattenspieler auch als Sammlerstück präsentieren lässt.

Preise und Verfügbarkeit

Die Überraschungskapseln der „Mini Brands Really Works Vinyl“-Reihe sind ab sofort zum Preis von 7,99 Euro erhältlich. Das Playset mit Mini-Plattenspieler kostet 19,99 Euro.