ZURU startet Mini Brands Really Works Vinyl mit spielbaren Mini-Schallplatten

Von
Alex
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(Bildquelle: ZURU)

Mit „Mini Brands Really Works Vinyl“ präsentiert ZURU eine neue Sammelserie, die Musik, Popkultur und Miniatur-Design miteinander verbindet. Die Besonderheit: Die winzigen Vinyl-Schallplatten sind nicht nur Dekoration, sondern können tatsächlich Musik abspielen.

Die neue Reihe greift den anhaltenden Vinyl-Trend auf und kombiniert ihn mit dem beliebten Überraschungs- und Sammelprinzip der Mini Brands-Serie. Enthalten sind bekannte Songs aus mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte – von aktuellen Streaming-Hits bis hin zu legendären Klassikern.

(Bildquelle: ZURU)

Bekannte Songs als funktionierende Mini-Vinyls

Die „Mini Brands Really Works Vinyl“-Kollektion setzt auf hohe Wiedererkennbarkeit. Statt unbekannter Titel integriert ZURU weltweit erfolgreiche Songs, die Millionen oder sogar Milliarden Streams erreicht haben.

Zu den aktuellen Tracks gehören unter anderem Birds of a Feather, Not Like Us und Sucker. Ergänzt wird die Auswahl durch bekannte Klassiker wie Good Vibrations oder Every Breath You Take.

Laut Hersteller enthält jede Mini-Vinyl einen echten Audioausschnitt des jeweiligen Songs und ist Teil eines vollständig funktionierenden Mini-Musiksystems.

Überraschungskapseln mit Sammelfaktor

Die Produktreihe besteht aus mehreren Komponenten. Im Mittelpunkt stehen die Überraschungskapseln, die jeweils fünf Zubehörteile enthalten. Dazu gehören vier zufällig ausgewählte Mini-Schallplatten sowie ein weiteres Accessoire.

(Bildquelle: ZURU)

Insgesamt umfasst die Serie 45 verschiedene Mini-Vinyls. Zusätzlich integriert ZURU seltene Chase-Items, darunter goldene Vinyl-Schallplatten und spezielle Musik-Trophäen.

Durch das Blindbox-Prinzip soll insbesondere der Sammel- und Unboxing-Faktor verstärkt werden.

Mini-Plattenspieler mit echter Wiedergabe

Erweitert wird die Reihe durch ein separates Playset, das einen funktionierenden Mini-Plattenspieler enthält. Dieser ist wiederaufladbar und verfügt über Soundausgabe sowie eine rotierende Abspielfunktion.

(Bildquelle: ZURU)

Dem Set liegt exklusiv der Song APT bei, der ausschließlich über dieses Playset erhältlich ist.

Zusätzlich enthält das Set einen Display-Ständer, wodurch sich der Mini-Plattenspieler auch als Sammlerstück präsentieren lässt.

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Preise und Verfügbarkeit

Die Überraschungskapseln der „Mini Brands Really Works Vinyl“-Reihe sind ab sofort zum Preis von 7,99 Euro erhältlich. Das Playset mit Mini-Plattenspieler kostet 19,99 Euro.