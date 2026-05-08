Zero Parades For Dead Spies: Neues Gameplay vom Psychedelic-Spionage-RPG

ZA UM hat einen neuen Trailer zu Zero Parades: For Dead Spies veröffentlicht und dabei weitere Details zum ungewöhnlichen Rollenspiel enthüllt. Das psychedelische Spionage-RPG erscheint noch 2026 für Konsolen, nachdem die PC-Version bereits im Mai startet.

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Rückkehr nach Portofiro

Im Mittelpunkt steht die ausgebrannte Spionin Hershel Wilk mit dem Codenamen CASCADE. Fünf Jahre nach ihrem größten Scheitern kehrt sie in die Stadt Portofiro zurück, um ihr altes Netzwerk wieder zusammenzubringen und eine letzte Mission zu übernehmen. Wie schon bei Disco Elysium liegt der Schwerpunkt stark auf Narration, Entscheidungen und psychologischen Systemen. Die Entwickler betonen, dass Gameplay und Story eng miteinander verbunden sein sollen. Statt klassischer Action stehen mentale Zustände und Spionagearbeit im Mittelpunkt.

Mentale Belastung als Gameplay-Element

Während der Missionen müsst ihr Hershels psychischen Zustand kontrollieren. Dabei spielen unter anderem folgende Faktoren eine Rolle:

Müdigkeit

Angstzustände

Delirium

Fehler führen dabei nicht direkt zum Game Over, sondern verändern den Verlauf der Geschichte.

Zero Parades bietet die Evolution des klassischen cRPGs

ZA/UM beschreibt Zero Parades als Weiterentwicklung der klassischen Computer-Rollenspiele. Der Fokus liegt auf emotionaler Tiefe, Konsequenzen und ungewöhnlichem Storytelling. Zero Parades: For Dead Spies erscheint 2026 für Konsolen. Die PC-Version startet bereits am 21. Mai 2026.