Zenless Zone Zero kontert NTE mit Season 3 Reveal

Während neue Gacha-Konkurrenz versucht, Aufmerksamkeit zu gewinnen, schlägt HoYoverse direkt zurück: Mit einem stylischen Trailer wurde Season 3 von Zenless Zone Zero angekündigt.

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Zenless Zone Zero Season 3 bringt fliegende Metropole

Das Highlight der neuen Season ist eine komplett neue Region: die Himmelsstadt Roscaelifer. Optisch erinnert sie an europäische Metropolen wie London oder Paris, kombiniert mit einem futuristischen Twist. Das Setting hebt sich deutlich vom bisherigen Spiel ab und setzt auf eine Mischung aus Eleganz und Sci-Fi. Mit der neuen Region kommen natürlich auch frische Figuren, Geschichten und Events ins Spiel. HoYoverse hat bereits bestätigt, dass die komplette Besetzung inklusive Synchronsprecher vorgestellt wurde. Wie gewohnt dürfte Season 3 wieder zahlreiche neue Belohnungen und Gameplay-Elemente liefern.

Release im Juni

Season 3 soll im Juni 2026 starten. Zuvor wird jedoch noch Season 2 mit Update 2.8 abgeschlossen, das bereits am 6. Mai erscheint. Die schnelle Reaktion auf neue Konkurrenz zeigt, wie hart umkämpft der Markt für Free-to-Play-Games aktuell ist. Zenless Zone Zero will sich dabei weiterhin als einer der großen Player behaupten.