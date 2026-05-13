Yu-Gi-Oh! neue „Verbotene & Limitierte Kartenliste“ vor Deutscher Meisterschaft

Wie der offizielle Yu-Gi-Oh! Kanal auf Instagram am Montag angekündigt hat, bringt Konami am 18. Mai 2026 eine neue „Verbotene & Limitierte“ Kartenliste für das Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME heraus. Die kurzfristige Anpassung hat unmittelbare Auswirkungen auf die Deutsche Meisterschaft, die vom 30. bis 31. Mai 2026 in Münster ausgetragen wird.

Dies lässt den teilnehmenden Spielerinnen und Spielern nur wenig Zeit, Decklisten und Strategien an die neuen Vorgaben anzupassen.

Decks wie „Dracotail“ und „Yummy“ sollten es jetzt deutlich schwerer haben, in den TOP´s mitzuspielen. Deckfavoriten sind aktuell das neue „Kewl Tune“ und „Mitsurugi“. Letzteres wurde auf der neuen „Verbotene & Limitierte Kartenliste“ nicht angefasst.

Als wichtiger Gradmesser gilt in diesem Zusammenhang die französische Meisterschaft, die vom 22. bis 24. Mai 2026 in Reims (Frankreich) stattfindet. Spieler erwarten dort erste Hinweise, wie sich die neue Liste auf das Metagame auswirkt.

Neue „Verbotene & Limitierte“ Kartenliste – gültig ab 18.05.2026

“Verbotene” Karten kannst du nicht in deinem Main Deck, Extra Deck oder Side Deck nutzen.

Du kannst insgesamt nur maximal 1 Exemplar einer “Limitierten” Karte in Main Deck, Extra Deck und Side Deck spielen.

Du kannst insgesamt nur maximal 2 Exemplare einer “Semi-Limitierten” Karte in Main Deck, Extra Deck und Side Deck spielen.

Verbotene Karten

Limitierte Karten

Semi-Limitierte Karten

Quelle & Bilder Konami officialyugiohtcg