World of Warships: Legends Update: Steam-Release, Events & neue Schiffe

Mit dem aktuellen Mai-Update erweitert World of Warships: Legends seine Reichweite deutlich und ist ab sofort auch auf dem PC spielbar. Entwickler und Publisher Wargaming ermöglicht den Zugriff sowohl über Steam als auch über Xbox auf dem PC.

Ein zentrales Feature dabei ist die plattformübergreifende Fortschrittssynchronisierung. Spieler können ihre bestehenden Accounts übernehmen und nahtlos dort weiterspielen, wo sie auf Konsole oder anderen Plattformen aufgehört haben. Zusätzlich profitieren Nutzer mit Xbox Game Pass von exklusiven Vorteilen und Boni.

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„Berg der Blüten“-Kampagne mit neuem Premium-Schiff

Ein Highlight des Updates ist die neue vierwöchige Kampagne „Berg der Blüten“. Sie umfasst insgesamt 80 Meilensteine, die Spieler durch aktives Spielen freischalten können.

Als Hauptbelohnung winkt das japanische Premium-Schlachtschiff Inamura der Stufe VII. Dieses zeichnet sich durch hohe Geschwindigkeit und Wendigkeit aus und eignet sich besonders für flexible Gefechtsstrategien. Ergänzt wird das Schiff durch schnell nachladende 410-mm-Geschütze, die sowohl panzerbrechende als auch hochexplosive Munition einsetzen können.

Golden Week bringt exklusive Inhalte

Im Rahmen der jährlichen Golden Week hält das Update zahlreiche thematische Inhalte bereit. Spieler können sich auf neue Skins für Schiffe wie Aoba, Kagerō, Musashi, Fubuki und Akatsuki freuen. Ein besonderes Event ist der dreiwöchige Kalender „Spirits in the Wind“, der täglich neue Belohnungen bietet. Zudem wird mit Kaede Kawashiro eine neue Kommandantin eingeführt, die das Event thematisch begleitet. Ergänzend dazu bieten spezielle Event-Kisten die Chance auf seltene Inhalte und Schiffe.

Rückkehr des Römischen Reiches

Ein weiteres Highlight ist die Rückkehr des Römischen Reiches als Event-Thema. Spieler erhalten Zugriff auf neue Inhalte, darunter den italienischen Premium-Kreuzer „Legate“ der Stufe VIII. Auch der Hafen von Taranto kehrt zurück, visuell überarbeitet und mit neuen Funktionen ausgestattet. Dazu gehört eine Handwerksstation, in der Ressourcen kombiniert werden können, um exklusive Belohnungen freizuschalten. Zu den weiteren Inhalten zählen eine spezielle Kommandanten-Verkleidung im Centurion-Stil sowie das Premium-Schlachtschiff „Marcantonio Colonna“, das durch starke Haupt- und Sekundärbewaffnung überzeugt.

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Anime-Crossover kehrt zurück

Fans von Crossover-Inhalten dürfen sich ebenfalls freuen: Die Kooperation mit Arpeggio of Blue Steel -Ars Nova- kehrt zurück.

Alle bisherigen Inhalte sind erneut verfügbar, darunter bekannte Schiffe wie ARP Musashi, ARP Nachi und ARP Kirishima. Zusätzlich gibt es neue thematische Inhalte, darunter einen speziellen Skin für die Yamato sowie exklusive Missionen, bei denen Spieler weitere Belohnungen freischalten können.

Umfangreiches Update für neue und bestehende Spieler

Das Mai-Update für World of Warships: Legends kombiniert neue Inhalte mit wichtigen technischen Erweiterungen. Der PC-Release öffnet das Spiel für eine neue Zielgruppe, während bestehende Spieler von frischen Events, neuen Schiffen und zusätzlichen Anpassungsmöglichkeiten profitieren.

Mit der Mischung aus historischen Themen, saisonalen Events und Crossover-Inhalten bleibt das Spiel abwechslungsreich und bietet auch langfristig neue Anreize für die Community.