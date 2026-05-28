World of Tanks: The Card Game im Test

Mit World of Tanks: The Card Game schafft es die bekannte Panzerschlacht-Marke erstmals auf den Spieltisch und überträgt das taktische Gefechtsgefühl des Videospiels in ein kompaktes, schnelles Kartenspiel. Entwickelt von Archon Studio in Zusammenarbeit mit Wargaming, richtet sich das Spiel an Strategiefans, die intensive Duelle in kurzer Zeit erleben möchten. Dabei stehen nicht nur ikonische Panzer im Mittelpunkt, sondern vor allem clevere Entscheidungen, Timing und das geschickte Ausspielen der eigenen Karten.

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Vorstellung des Spiels

World of Tanks: The Card Game ist ein dynamisches 2-Spieler-Kartenspiel mit einer Spieldauer von etwa 15 bis 35 Minuten und einer empfohlenen Altersfreigabe ab 14 Jahren. Im Kern kombiniert es taktische Gefechte mit Deckbau-Elementen: Spieler stellen ihr eigenes Deck aus verschiedenen Panzern und Karten zusammen und verfolgen dabei unterschiedliche Strategien.

Jede Panzerkarte verfügt über zentrale Werte wie Angriffskraft und Trefferpunkte, die bestimmen, wie viel Schaden ein Fahrzeug austeilen und einstecken kann. Zusätzlich spielt Munition eine wichtige Rolle, da sie benötigt wird, um Angriffe auszuführen. Karten können dabei nicht nur als Fahrzeuge, sondern teilweise auch als Besatzung (Crew) eingesetzt werden, was zusätzliche taktische Möglichkeiten eröffnet.

Ein besonderes Merkmal ist die Vielfalt an Spielstilen: Spieler können entweder auf schnelle, leichte Panzer setzen und den Gegner mit Tempo überrollen oder auf schwere, widerstandsfähige Einheiten bauen, die im direkten Schlagabtausch dominieren. Dabei geht es nicht ausschließlich darum, alle gegnerischen Panzer zu zerstören, alternative Siegbedingungen sorgen für zusätzliche strategische Tiefe.

Durch diese Mischung aus Zugänglichkeit, taktischer Vielfalt und thematischer Nähe zum Original spricht das Spiel sowohl Fans der Videospielreihe als auch Neueinsteiger an, die ein schnelles, aber anspruchsvolles Duellerlebnis suchen.

Die Starter Decks

Zum Einstieg in World of Tanks: The Card Game stehen zwei thematisch unterschiedliche Starter-Decks zur Verfügung, die jeweils eine eigene Spielweise verkörpern und sich gezielt an unterschiedliche Spielertypen richten.

USA Starter Deck – Kontrolle und Taktik

Das USA-Deck setzt auf strategische Kontrolle und ein durchdachtes Ressourcenmanagement. Im Mittelpunkt stehen sogenannte VP-Token, mit denen sich mächtige Effekte aktivieren lassen. Diese ermöglichen es, Fahrzeuge zu verstärken, clevere Spielzüge umzusetzen oder Besatzungen gezielt einzusetzen, um den Gegner zu überraschen.

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Hat man erst einmal die Kontrolle über das Spielfeld übernommen, wird es für den Gegner schwierig, diese Position wieder zu durchbrechen. Das Deck belohnt vor allem Spieler, die vorausschauend planen, geduldig agieren und ihre Ressourcen effizient einsetzen.

Deutschland Starter Deck – Aggression und Tempo

Im Gegensatz dazu verfolgt das Deutschland-Deck einen deutlich offensiveren Ansatz. Schnelle und durchschlagskräftige Fahrzeuge stehen hier im Vordergrund, kombiniert mit Besatzungen, die zusätzlichen Schaden verursachen. Ziel ist es, den Gegner früh unter Druck zu setzen und das Spiel zu entscheiden, bevor dieser seine Strategie vollständig aufbauen kann.

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Dieses Deck richtet sich an Spieler, die ein hohes Tempo bevorzugen und bereit sind, Risiken einzugehen, um schnell die Oberhand zu gewinnen.

Inhalt der Starter-Decks

Beide Starter-Pakete bieten eine solide Grundlage für den Einstieg und sind inhaltlich identisch aufgebaut:

43 Karten insgesamt (40 Kampf-Karten und 3 Basis-Karten)

Token zur Spielunterstützung

10-Karten-Boosterpack mit Karten aus insgesamt 11 Nationen

Regelbuch

Sie gehören zur ersten Welle „First Strike“ und sind Teil eines Sets mit über 220 Karten. Durch die unterschiedlichen Spielstile der beiden Decks entsteht bereits beim Einstieg eine interessante Dynamik, die zum Experimentieren und Anpassen der eigenen Strategie einlädt.

Die Booster und Displays

Neben den Starter-Decks bilden Boosterpacks das Herzstück zur Erweiterung der eigenen Sammlung in World of Tanks: The Card Game. Sie bieten neue Karten, zusätzliche taktische Optionen und ermöglichen es, bestehende Decks gezielt zu verbessern oder komplett neue Strategien zu entwickeln. Dahingehend handelt es sich auch hier um ein klassisches Trading Card Game.

Boosterpacks – Mehr Vielfalt und neue Strategien

Die Boosterpacks erscheinen in unterschiedlichen Wellen und erweitern das Spiel kontinuierlich um neue Inhalte. Bereits die erste Welle „First Strike“ umfasst über 220 Karten aus insgesamt 11 Nationen, darunter USA, Deutschland, Japan und viele weitere. Mit der zweiten Welle „Twinfire“ kommen nochmals über 150 zusätzliche Karten hinzu. Somit besteht ein großes Potenzial eigene Decks aufzubauen.

Jedes Boosterpack enthält 10 Karten mit einer festen Seltenheitsverteilung:

1 Basis-Karte

5 gewöhnliche Karten

3 ungewöhnliche Karten

1 seltene oder höherwertige Karte

Diese Mischung sorgt für einen konstanten Sammelreiz und eröffnet gleichzeitig immer wieder neue taktische Möglichkeiten. Wichtig ist jedoch: Boosterpacks sind Erweiterungen und setzen ein Starter-Deck zum Spielen voraus.

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Booster-Display – Der schnelle Ausbau der Sammlung

Für Spieler, die ihre Sammlung besonders schnell erweitern möchten, bietet sich das Booster-Display an. Dieses enthält gleich 24 Boosterpacks der ersten Welle „First Strike“ und eignet sich sowohl für ambitionierte Spieler als auch für den Handel.

Durch die große Anzahl an enthaltenen Packs erhöht sich die Chance deutlich, seltene Karten zu ziehen und mehrere Decks gleichzeitig zu optimieren. Damit stellt das Display die effizienteste Möglichkeit dar, tief in die Vielfalt des Spiels einzutauchen und verschiedenste Strategien auszuprobieren.

Insgesamt ergänzen Booster und Displays das Grundspiel sinnvoll und sorgen langfristig für Abwechslung, Motivation und eine stetige Weiterentwicklung des eigenen Spielstils.

Kartenverteilung und Booster-Erfahrung

Für diese Review wurden insgesamt 14 Boosterpacks der ersten Serie geöffnet, wodurch sich bereits ein guter Eindruck von der Kartenverteilung und dem Sammelsystem gewinnen ließ. Besonders positiv fiel dabei auf, wie ausgewogen die Verteilung der Karten ausfällt. Bei insgesamt 140 Karten gezogenen Karten gab es lediglich 26 einfach doppelte Karten. So haben wir insgesamt 114, der 228 möglichen Karten erhalten und direkt die halbe Serie bekommen. Aus der zweiten Serie haben wir 12 Boosterpacks geöffnet und somit 120 Karten gezogen. Davon waren 34 mehrfach vorhanden, sodass wir aus der 151 Karten umfassenden Serie so bereits 86 von 151 Karten und damit mehr als die Hälfte erhalten haben. Natürlich kann man so noch keine zuverlässige Aussage treffen, wie lange man braucht, um die Serie zu vervollständigen, aber dennoch ist es ein überraschend guter Wert für ein Sammelkartenspiel dieser Art. Leider ist man von vielen TCG’s anderes gewohnt. Dadurch entsteht schnell das Gefühl, die eigene Sammlung sinnvoll zu erweitern, anstatt ständig identische Karten zu ziehen. Gerade für Neueinsteiger oder Gelegenheitsspieler ist das ein großer Pluspunkt, da Fortschritt und Deckbau deutlich motivierender wirken. Insgesamt hinterlassen die Boosterpacks damit einen fairen und gut ausbalancierten Eindruck, bei dem die Verteilung der Karten erfreulich spielerfreundlich wirkt.

Verarbeitung und Kartendesign

Auch bei der Präsentation hinterlässt World of Tanks: The Card Game einen gelungenen Eindruck. Die Kartenqualität wirkt hochwertig und stabil, wodurch die Karten auch nach mehreren Partien angenehm in der Hand liegen. Besonders für ein Sammelkartenspiel ist das wichtig, da die Karten regelmäßig gemischt und intensiv genutzt werden. Das Centering ist durchweg ausgeglichen.

Das Kartendesign orientiert sich stark an der bekannten Optik des Videospiels und setzt auf detailreiche Illustrationen der verschiedenen Panzerfahrzeuge. Fans von World of Tanks werden viele bekannte Modelle sofort wiedererkennen. Gleichzeitig bleibt das Design übersichtlich genug, damit wichtige Informationen wie Angriffswerte, Lebenspunkte oder Karteneffekte schnell erfasst werden können.

Positiv fällt außerdem die klare Struktur der Karten auf. Werte, Symbole und Fähigkeiten sind sinnvoll angeordnet und erleichtern den Spielfluss, ohne dass man ständig nach Regeln suchen muss. Auch die unterschiedlichen Seltenheitsstufen sind optisch gut erkennbar, was besonders beim Öffnen von Boostern für zusätzlichen Sammelreiz sorgt. Die Textboxen sind dank weißer und oranger Farbe auf dunklem Hintergrund sehr gut lesbar und sind kompakt formuliert.

Die Gestaltung vermittelt insgesamt eine gelungene Mischung aus militärischer Atmosphäre und modernem Trading-Card-Game-Stil. Dadurch wirkt das Spiel sowohl thematisch passend als auch optisch ansprechend und hochwertig produziert.

Spielerfahrung

Bereits nach den ersten Partien zeigt sich, dass World of Tanks: The Card Game großen Wert auf ein schnelles und direktes Spielerlebnis legt. Die Partien verlaufen dynamisch, Entscheidungen müssen oft spontan getroffen werden und selbst kleine Fehler können das Spiel schnell drehen. Gerade dadurch entsteht eine angenehme Spannung, die bis zum Ende anhält. Genau so, wie man es aus den virtuellen Schlachten kennt.

Besonders gelungen ist dabei die unterschiedliche Spielweise der Decks. Während das deutsche Deck stark auf aggressive Angriffe und schnellen Druck setzt, spielt sich das USA-Deck deutlich kontrollierter und taktischer. Dadurch fühlen sich die Fraktionen nicht nur optisch, sondern auch spielerisch eigenständig an. Sobald man ein eigenes Deck aus den Booster-Packs aufgebaut hat, kann man seine Spielweise weiter adaptieren und natürlich auch Fraktionen mischen. Der Deckbau, der gezielte Einsatz von Munition sowie das richtige Timing von Crew- und Fahrzeugeffekten sorgen dafür, dass jede Partie anders verläuft. Gleichzeitig bleiben die Grundregeln übersichtlich genug, sodass der Einstieg auch für neue Spieler gut gelingt.

Ein weiterer positiver Punkt ist das Spieltempo. Mit einer Dauer von etwa 15 bis 35 Minuten eignet sich das Spiel hervorragend für mehrere Partien hintereinander. Niederlagen wirken dadurch weniger frustrierend, während Siege umso motivierender sind, direkt die nächste Runde zu starten und neue Strategien auszuprobieren.

Insgesamt vermittelt World of Tanks: The Card Game ein angenehm taktisches Duellgefühl, das sowohl Fans des Videospiels als auch Sammelkarten- und Strategiespieler ansprechen dürfte.

Fazit

Mit World of Tanks: The Card Game gelingt Archon Studio gemeinsam mit Wargaming eine überraschend starke Umsetzung der bekannten Videospielmarke als Trading Card Game. Das Spiel schafft es, die taktische und schnelle Atmosphäre der digitalen Panzerschlachten glaubwürdig auf den Spieltisch zu übertragen, ohne dabei unnötig kompliziert zu werden.

Besonders positiv fallen die unterschiedlichen Spielweisen der Fraktionen, das hohe Spieltempo sowie die taktischen Möglichkeiten beim Deckbau auf. Trotz der kurzen Partien entsteht ein angenehm strategisches Spielgefühl, bei dem Timing, Ressourcenmanagement und clevere Entscheidungen im Mittelpunkt stehen. Gleichzeitig bleibt das Spiel auch für Neueinsteiger zugänglich und motiviert schnell dazu, weitere Decks und Strategien auszuprobieren.

Auch das Sammelsystem hinterlässt einen überraschend fairen Eindruck. Die Kartenverteilung der Boosterpacks wirkt ausgewogen und spielerfreundlich, wodurch bereits nach vergleichsweise wenigen geöffneten Boostern ein großer Teil der jeweiligen Sets gesammelt werden konnte. Gerade in einem Genre, das häufig für starke Duplikatlastigkeit kritisiert wird, ist das ein klarer Pluspunkt. Hinzu kommen eine hochwertige Kartenqualität, ein gelungenes Kartendesign sowie eine insgesamt stimmige Präsentation, die Fans des Videospiels sofort abholt. Die unterschiedlichen Fraktionen fühlen sich spielerisch eigenständig an und sorgen langfristig für Abwechslung.

Natürlich bleibt World of Tanks: The Card Game im Kern ein klassisches Trading Card Game, wodurch der Ausbau der eigenen Sammlung langfristig mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Wer jedoch Freude an schnellen taktischen Duellen, Deckbau und Sammelkarten hat, erhält hier einen sehr gelungenen Einstieg in ein neues TCG mit starker Lizenz.

Für Fans von World of Tanks, aber auch für Spieler klassischer Sammelkartenspiele, ist das Spiel definitiv einen Blick wert.