World of Tanks Modern Armor startet WARRIORS-Event mit historischen Feldherren und neuen Premium-Panzern

World of Tanks Modern Armor lädt Spieler vom 12. Mai bis zum 1. Juni zum brandneuen WARRIORS-Event ein. Dabei treten einige der berühmtesten Feldherren der Geschichte gegeneinander an, während die Community gemeinsam entscheidet, welcher Champion am Ende triumphiert. Im Mittelpunkt stehen intensive Community-Wettkämpfe, neue Premium-Panzer und exklusive Kommandanten.

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Vier historische Krieger kämpfen um die Vorherrschaft

Während des dreiwöchigen Events schließen sich Spieler legendären Militärpersönlichkeiten aus unterschiedlichen Zeitaltern an. Zur Auswahl stehen Georg von Frundsburg, Meng Tian, Marcus Claudius Marcellus und Minamoto no Yoshiie. Jede Woche treten die Champions in direkten Duellen gegeneinander an. Die Spieler entscheiden mit ihren Kämpfen aktiv über den Verlauf des Wettbewerbs, denn absolvierte Gefechte und Herausforderungen stärken den jeweils gewählten Krieger. Am Ende ziehen die wöchentlichen Sieger ins große Finale ein, wo der ultimative Champion gekürt wird.

Das Event setzt dabei vollständig auf Community-Interaktion. Jeder Kampf bringt Ehrenpunkte ein, wodurch die Ranglisten der Krieger kontinuierlich beeinflusst werden. So trägt jede einzelne Partie direkt zum Erfolg des eigenen Champions bei.

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Vier neue Premium-Panzer rollen aufs Schlachtfeld

Begleitend zum Event erscheinen vier neue Premium-Panzer, die optisch und spielerisch an die jeweiligen historischen Krieger angelehnt sind.

Der Reiter ist ein schwer gepanzerter mittlerer Panzer der Nachkriegszeit. Mit starker Frontpanzerung und hoher Durchschlagskraft eignet er sich besonders für aggressive Vorstöße an der Frontlinie.

Mit dem Hatamoto erhalten Spieler einen mittleren Panzer aus der Eskalations-Ära, der sowohl über einen ATGM-Werfer als auch eine 105-mm-Kanone verfügt. Tarnung und Distanzangriffe stehen hier klar im Fokus.

Der Ruishi bringt als schneller Panzerjäger der Stufe VIII enorme Mobilität auf das Schlachtfeld. Hohe Durchschlagskraft und integrierte Raketenbooster machen ihn zu einem gefährlichen Angreifer.

Komplettiert wird die neue Fahrzeugreihe durch den Praetor, einen schweren Panzer der Stufe IX. Dank seiner starken Panzerung, enormen Feuerkraft und flexiblen Kanonenabsenkung eignet er sich für vielseitige Kampfsituationen.

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Neue Kommandanten und Belohnungen

Erstmals in World of Tanks Modern Armor können Spieler für jeden Krieger spezielle Ultimate-2D-Kommandanten freischalten. Diese kommen vollständig ausgebaut mit allen neun Fertigkeitsplätzen sowie einem zusätzlichen 30-Prozent-EP-Bonus. Die Ultimate-Kommandanten sind über spezielle Warriors-Kriegskisten erhältlich, während Standardversionen durch Community-Herausforderungen verdient werden können.

Zusätzlich führt das Event mit Ulrich dem Wieseljäger einen neuen vollständig gerenderten 3D-Kommandanten ein.

WAR SEALS bringen zusätzliche Community-Interaktion

Neu eingeführt werden außerdem sogenannte WAR SEALS. Diese können online genutzt werden, um anderen Spielern Belohnungen oder unterstützende Nachrichten zukommen zu lassen. Dadurch soll die Community-Komponente des Events weiter gestärkt werden.

Mit historischen Feldherren, neuen Premium-Panzern und einem kompetitiven Community-System erweitert das WARRIORS-Event World of Tanks Modern Armor um eine weitere groß angelegte Saisonaktivität.