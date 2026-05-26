Mit World of Tanks: HEAT erweitert Wargaming sein Portfolio um einen neuen eigenständigen Free-to-Play-Titel. Der taktische Fahrzeug-Shooter setzt auf schnelle Gefechte, spezialisierte Agenten und futuristische Panzer-Action. Entwickelt wurde das Spiel vollständig auf Basis einer hauseigenen Engine und erscheint zeitgleich für PC, Konsolen und Cloud-Gaming-Plattformen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Plattformübergreifende Panzer-Action

World of Tanks: HEAT ist ab sofort für PC über den Wargaming Game Center und Steam erhältlich. Zusätzlich erscheint der Titel für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie NVIDIA GeForce NOW. Besonders wichtig für Multiplayer-Fans: Das Spiel unterstützt sowohl Crossplay als auch plattformübergreifenden Fortschritt.

Der offizielle In-Engine-Cinematic-Trailer soll bereits einen ersten Eindruck von der futuristischen Inszenierung und den intensiven Gefechten vermitteln.

Fokus auf schnelle Matches und Agenten-System

Im Mittelpunkt von HEAT stehen taktische PvP-Gefechte mit unterschiedlichen Rollen auf dem Schlachtfeld. Zum Start stehen insgesamt acht Agenten zur Verfügung, die in die Klassen Defender, Assault und Marksman unterteilt sind. Jeder Charakter bringt zwei speziell auf seine Rolle abgestimmte Fahrzeuge mit.

Zu Beginn erhalten Spieler direkten Zugriff auf die drei Agenten Chopper, Kent und Hound. Die übrigen Charaktere können über die kostenlosen Battle-Pässe der ersten Saison freigeschaltet werden.

Product Director Artyom Yantsevich bezeichnete den Launch als wichtigen Meilenstein für das Studio:

„Die Veröffentlichung von HEAT ist ein großer Meilenstein für uns, aber in vielerlei Hinsicht ist dies erst der Anfang.“

Launch-Saison mit kostenlosen Battle-Pässen

Zum Start liefert Wargaming direkt umfangreiche Inhalte. Die erste Saison umfasst fünf kostenlose wöchentliche Battle-Pässe, zusätzliche Panzer und zahlreiche kosmetische sowie spielerische Belohnungen.

Spieler erwartet zum Launch außerdem:

Acht spielbare Agenten

Fünfzehn unterschiedliche Fahrzeuge

Acht Karten mit verschiedenen Biomen und Umgebungen

Vier PvP-Modi: „Hardpoint“, „Control“, „Kill Confirmed“ und „Conquest“

Die Fahrzeuge lassen sich laut Wargaming umfassend über Module und Ausrüstung individualisieren. Dadurch sollen unterschiedliche Spielstile, von aggressiven Frontangriffen bis hin zu präzisem Distanzkampf, unterstützt werden.

Hohe Hardware-Anforderungen auf dem PC

Auch technisch möchte World of Tanks: HEAT moderne Standards erfüllen. Bereits die Mindestanforderungen setzen auf aktuelle Hardware und Upscaling-Technologien wie DLSS, XeSS oder FSR, um stabile 60 FPS bei 1080p zu erreichen.

Empfohlen werden unter anderem ein Intel Core i7-8700K beziehungsweise AMD Ryzen 5 5600X sowie eine NVIDIA GeForce RTX 2060 oder vergleichbare GPUs. Eine SSD wird für optimale Performance ausdrücklich empfohlen.

Konsolen-Versionen setzen auf 4K und hohe Bildraten

Auf PlayStation 5 und Xbox Series X bietet HEAT zwei Grafikmodi: einen Performance-Modus mit 60 FPS und 4K-Ausgabe bei dynamischer Auflösung sowie einen Quality-Modus mit verbesserter Bildschärfe bei 30 FPS.

Die Xbox Series S zielt auf 60 FPS in 1080p ab. Besitzer einer PlayStation 5 Pro erhalten zusätzlich spezielle „Performance Pro“- und „Quality Pro“-Modi mit PSSR-Upscaling und erweiterten Grafikoptionen.

Wargaming setzt auf langfristige Weiterentwicklung

Mit World of Tanks: HEAT verfolgt Wargaming offensichtlich einen langfristigen Live-Service-Ansatz. Die Kombination aus kostenlosen saisonalen Inhalten, Crossplay und regelmäßigen Battle-Pässen soll die Community dauerhaft an den Titel binden.

Ob sich der neue Shooter gegen etablierte Multiplayer-Konkurrenz behaupten kann, dürfte sich allerdings erst in den kommenden Monaten zeigen. Die Grundlage für schnelle, taktische Panzergefechte mit deutlichem Arcade-Einschlag scheint zum Start jedoch gelegt zu sein.