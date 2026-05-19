Wargaming hat mit World of Tanks: HEAT einen neuen eigenständigen Fahrzeug-Shooter angekündigt, der am 26. Mai erscheint. Der Free-to-Play-Titel setzt auf schnelle, dynamische Gefechte und eine alternative Zeitlinie nach dem Zweiten Weltkrieg, in der taktische Teamkämpfe im Mittelpunkt stehen.

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Der offizielle Trailer stammt von Regisseur Ilya Naishuller und wird von der Musik seiner Band Biting Elbows begleitet.

Plattformübergreifendes Gameplay auf PC und Konsolen

World of Tanks: HEAT erscheint für PC über das Wargaming Game Center sowie auf Valve Steam, Steam Deck, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S und über NVIDIA GeForce NOW. Das Spiel unterstützt vollständiges Crossplay sowie plattformübergreifenden Fortschritt.

Neue Engine sorgt für moderne Grafik und flüssiges Gameplay

Für den Titel entwickelte Wargaming eine komplett neue hauseigene Engine. Diese soll moderne Grafik, detaillierte Umgebungen und ein besonders reaktionsschnelles Gameplay ermöglichen. Gleichzeitig wurde die Technik für stabile Performance auf unterschiedlichen Hardware-Konfigurationen optimiert.

Acht Agenten und zahlreiche anpassbare Fahrzeuge

Zum Launch stehen acht Agenten zur Verfügung, die sich auf drei unterschiedliche Rollen spezialisieren:

Defender

Assault

Marksman

Jeder Agent verfügt über zwei speziell abgestimmte Fahrzeuge. Insgesamt bietet das Spiel 15 verschiedene Panzer, die sich durch Module und Ausrüstung individuell anpassen lassen. Unterschiedliche Fahrzeugtypen ermöglichen sowohl aggressive Frontangriffe als auch taktische Distanzkämpfe.

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Acht Karten und vier PvP-Modi zum Start

Die Gefechte finden auf acht abwechslungsreichen Karten statt, die verschiedene Umgebungen und Spielstile unterstützen. Zum Start sind vier PvP-Modi verfügbar:

Hardpoint

Control

Kill Confirmed

Conquest

Die unterschiedlichen Karten und Modi sollen für abwechslungsreiche taktische Gefechte sorgen.

Vorbereitung auf den Launch bereits möglich

Spielende können sich bereits vor dem Release der Community anschließen und World of Tanks: HEAT auf die Wunschliste setzen.