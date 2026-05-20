Warhorse Studios arbeitet an Open-World-RPG zu Der Herr der Ringe

Warhorse Studios hat offiziell bestätigt, an einem neuen Open-World-Rollenspiel im Universum von The Lord of the Rings zu arbeiten. Damit bestätigen sich die Gerüchte der vergangenen Wochen rund um das Studio hinter Kingdom Come Deliverance II und die Mittelerde-Lizenz.

Neues Mittelerde-RPG noch ganz am Anfang

Konkrete Details zum Spiel gibt es bislang zwar noch nicht, laut Warhorse Studios befinden sich sowohl das neue Herr-der-Ringe-Projekt als auch ein weiteres Kingdom-Come-Spiel aber noch in einer frühen Entwicklungsphase. Das Studio erklärte lediglich, man freue sich darauf, „zum richtigen Zeitpunkt mehr zu zeigen“. Besonders spannend dürfte werden, welchen Ansatz das Studio für Mittelerde wählt. Warhorse ist vor allem für seine sehr realistischen Rollenspielsysteme bekannt. In den beiden Kingdom-Come-Spielen standen immersive Mechaniken wie Kleidungspflege, Ernährung, Schlaf oder gesellschaftliche Regeln stark im Fokus. Genau diese Detailtiefe könnte dem Herr-der-Ringe-Universum einen völlig neuen RPG-Ansatz verleihen.

Nach Kingdom Come 2 sind die Erwartungen hoch

Mit Kingdom Come Deliverance II konnte sich Warhorse zuletzt endgültig als eines der stärksten europäischen RPG-Studios etablieren. Das Mittelalter-Rollenspiel wurde von Kritikern und Spielern gleichermaßen gefeiert und sorgte mit seinem kompromisslosen Design für viel Aufmerksamkeit.

Herr der Ringe sucht weiterhin das große Spiele-Comeback

Das Herr-der-Ringe-Franchise hatte in den vergangenen Jahren im Gaming-Bereich eher durchwachsene Erfolge. Während die beiden Middle-earth Shadow of Mordor-Spiele viele Fans begeistern konnten, sorgten Titel wie The Lord of the Rings Gollum zuletzt eher für Enttäuschung. Umso größer dürfte nun die Hoffnung sein, dass Warhorse Studios der Marke wieder ein großes Rollenspiel-Highlight liefert.