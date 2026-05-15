Warhammer 40,000 Mechanicus II erscheint bereits nächste Woche

Kasedo Games und Bulwark Studios haben bestätigt, dass Warhammer 40,000 Mechanicus II schon kommende Woche veröffentlicht wird. Der Release erfolgt passend zum diesjährigen Warhammer Skulls-Showcase.

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Neue Trailer zeigen Warhammer-Fraktionsführer

Begleitend zur Ankündigung wurde ein neues Video veröffentlicht, das zwei wichtige Kommandanten des Strategiespiels genauer vorstellt. Spieler übernehmen im Verlauf der Kampagne unter anderem die Kontrolle über Lector-Dogmatis Videx, einen Anführer des Adeptus Mechanicus, sowie den Necron-Lord Obasis, der auch als „The Shield“ bekannt ist. Der Trailer zeigt dabei ihre unterschiedlichen Fähigkeiten, Kampfstile und taktischen Rollen auf dem Schlachtfeld. Mechanicus II erweitert das rundenbasierte Strategiespiel außerdem um neue Umweltmechaniken. Dadurch sollen sich Kämpfe dynamischer anfühlen und die Besonderheiten der einzelnen Fraktionen stärker zur Geltung kommen. Die Entwickler setzen erneut auf mehrere Kampagnen und unterschiedliche Perspektiven innerhalb des Warhammer-40K-Universums.

Release im Mai

Warhammer 40,000: Mechanicus II erscheint am 21. Mai 2026 für Konsolen und PC. Der Preis liegt bei 39,99 Euro. Der Vorgänger galt unter Fans als eines der stärkeren Strategiespiele der letzten Jahre, weshalb die Erwartungen an die Fortsetzung entsprechend hoch sind.