Warhammer 40,000: Dark Heresy startet Wishlist Kampagne auf Steam

Owlcat Games, das Team hinter dem kommenden CRPG Warhammer 40,000: Dark Heresy, hat auf Steam eine Wishlist-Kampagne gestartet, die die Community in den Wochen vor dem Launch des Spiels mit verschiedenen digitalen Belohnungen versorgen soll.

Die Kampagne schreitet immer weiter voran, je mehr Spieler den Titel auf Steam ihrer Wishlist hinzufügen. Insgesamt gibt es vier Meilensteine zu erreichen, die neben Artworks oder Soundtrack-Stücken auch verschiedene Ingame-Inhalte versprechen:

Tier 1 (800-tausend Wishlists) – Eine Sammlung bisher nicht gezeigter hochwertiger Artworks aus Warhammer 40,000: Dark Heresy als Wallpaper sowie ein neues Charakter-Anpassungs-Bundle mit Frisuren, Tattoos und Augmentierungen. Welche Anpassungsmöglichkeiten genau es ins Spiel schaffen, bestimmt die Community.

– Eine Sammlung bisher nicht gezeigter hochwertiger Artworks aus Warhammer 40,000: Dark Heresy als Wallpaper sowie ein neues Charakter-Anpassungs-Bundle mit Frisuren, Tattoos und Augmentierungen. Welche Anpassungsmöglichkeiten genau es ins Spiel schaffen, bestimmt die Community. Tier 2 (1 Million Wishlists) – Neue Musik für den Servitor in der Bastion Serpentis sowie eine neue Rüstung – beide von der Community ausgewählt.

– Neue Musik für den Servitor in der Bastion Serpentis sowie eine neue Rüstung – beide von der Community ausgewählt. Tier 3 (1,25 Millionen Wishlists) – Eine AMA-Session (Ask me anything) mit den Entwicklern, wobei die Community zwei Departments auswählen darf, an deren Antworten sie besonders interessiert ist. Zudem wird das Feature eingeführt, eigene Charakterporträts zu erstellen.

– Eine AMA-Session (Ask me anything) mit den Entwicklern, wobei die Community zwei Departments auswählen darf, an deren Antworten sie besonders interessiert ist. Zudem wird das Feature eingeführt, eigene Charakterporträts zu erstellen. Tier 4 (1,5 Millionen Wishlists)– Mysteriöse Belohnungen, die später enthüllt werden.

Mit der Kampagne möchte Owlcat Games die Community aktiv miteinbeziehen, denn die zukünftigen Spieler sollen die Möglichkeit haben, über die Details der Belohnungen abstimmen zu können. Owlcat versorgt die Community zudem regelmäßig mit neuen Inhalten zum CRPG. Erst vor wenigen Wochen wurden neben einem Gameplay-Trailer auch zwei Charaktere vorgestellt: die Chiurgeon Epione Spes und Haymar Devos, seines Zeichens ein Dschungelkämpfer von Catachan.

Warhammer 40,000: Dark Heresy erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Ein konkretes Release-Datum gibt es derzeit nicht.

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Bildquelle: Owlcat Games