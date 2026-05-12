Tokyo Game Show 2026 wird größer denn je

Die Tokyo Game Show 2026 wächst weiter: Veranstalter CESA hat bestätigt, dass die diesjährige Messe erstmals über fünf Tage laufen wird. Damit wird die traditionsreiche Gaming-Messe in Chiba größer als jemals zuvor.

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Erstmals drei öffentliche Besuchertage

Bisher bestand die Tokyo Game Show meist aus:

zwei Business-Tagen

zwei öffentlichen Besuchertagen

2026 kommt nun ein zusätzlicher Publikumstag hinzu, da der 21. September in Japan auf einen Feiertag fällt.

Der Zeitplan der Tokyo Game Show 2026

Die Messe findet vom 17. bis 21. September 2026 im Makuhari Messe Convention Center statt.

Welche Spiele könnten gezeigt werden?

Offiziell wurden noch kaum große Neuankündigungen bestätigt. Trotzdem hoffen viele Fans auf erste Präsentationen kommender Großprojekte. Als mögliche Highlights gelten derzeit:

Final Fantasy VII Remake Part 3

Dragon Quest XII

Kingdom Hearts IV

Stranger Than Heaven

Gerade Kingdom Hearts 4 bleibt eines der meist erwarteten japanischen Rollenspiele überhaupt.

Große Publisher dürften wieder dabei sein

Die Anmeldung für Aussteller läuft noch bis Ende Mai. Erst später im Jahr wird bekanntgegeben, welche Unternehmen offiziell teilnehmen. Im vergangenen Jahr präsentierte Sony Interactive Entertainment unter anderem spielbare Demos zu neuen Projekten. 2026 markiert außerdem das 30-jährige Jubiläum der Tokyo Game Show. Deshalb rechnen viele Branchenbeobachter mit besonders großen Ankündigungen und ersten Einblicken in kommende 2027-Titel.

Welche Spiele letztlich im Fokus stehen, dürfte sich bereits beim kommenden Summer Game Fest andeuten, da viele Publisher dort ihre Strategien für die zweite Jahreshälfte festlegen.