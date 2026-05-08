Summer Game Fest 2026: Ticketverkauf ist gestartet

Gaming-Fans können langsam die Kalender zücken: Das Summer Game Fest 2026 rückt näher, und wer die große Showcase nicht nur im Stream, sondern live vor Ort erleben möchte, bekommt jetzt seine Chance. Die öffentlichen Tickets für das Event sind ab sofort erhältlich.

Summer Game Fest kommt im Juni zurück

Am Freitag, den 5. Juni 2026, findet das Summer Game Fest live im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Die Show startet um 2:00 Uhr PT, also um 23:00 Uhr deutscher Zeit, und soll rund zwei Stunden dauern. Im Fokus stehen wie gewohnt neue Spiele, frische Trailer, Ankündigungen, Überraschungen und Auftritte besonderer Gäste.

Damit bleibt das Summer Game Fest auch 2026 eines der wichtigsten Gaming-Events des Jahres. Nachdem die klassische E3 inzwischen Geschichte ist, hat sich Geoff Keighleys Showcase längst als fester Treffpunkt für große Enthüllungen, Updates und Weltpremieren etabliert.

Tickets für die Live-Show sind jetzt verfügbar

Wer in Los Angeles dabei sein möchte, kann sich ab sofort Tickets für die Show sichern. Der offizielle Ticket-Shop ist bereits geöffnet, die Tickets findet ihr direkt hier: Summer Game Fest 2026 Tickets.

Die aktuell angezeigten Preise starten bei 56,05 US-Dollar für ein Standard-Admission-Ticket. Im Shop wird außerdem eine Preisspanne von etwa 56 bis 63 US-Dollar angezeigt, wobei die Gebühren bereits enthalten sind, Steuern aber noch dazukommen können.

Für alle, die nicht spontan einen kleinen Gaming-Trip nach Kalifornien planen, dürfte natürlich wieder der Livestream interessant sein. Offiziell beworben wird das Event als Blick auf das, was als Nächstes in der Welt der Videospiele ansteht, also auf neue Spiele, frische Einblicke und große Ankündigungen über verschiedene Plattformen hinweg.

Zwei Stunden voller Ankündigungen und Überraschungen

Konkrete Spiele oder Studios wurden für die diesjährige Showcase bislang noch nicht genannt. Sicher ist aber: Das Summer Game Fest will erneut eine breite Mischung aus großen Ankündigungen, neuen Einblicken, Überraschungen und Gästen liefern. Gerade deshalb lohnt sich der Blick auf die Show auch dann, wenn man noch nicht weiß, welches Spiel am Ende wirklich auf der Bühne landet.

Das Fest läuft 2026 insgesamt vom 5. bis 8. Juni und umfasst neben der Live-Show auch weitere Programmpunkte rund um neue Spiele und Hands-on-Events für Presse und Creator.

Wer also Lust auf Trailer, Premieren und dieses typische „Okay, was kommt jetzt?“-Gefühl hat, sollte sich den 5. Juni schon einmal vormerken. Für uns in Deutschland wird es zwar eine späte Gaming-Nacht, aber vermutlich genau die Sorte Nacht, bei der man am nächsten Morgen wieder viel zu viele Tabs mit neuen Wunschlisten-Titeln offen hat.