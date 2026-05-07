SubwaySim 2 erhält Berlin Gisela DLC mit historischem U-Bahn-Zug der BVG

SubwaySim 2 erhält mit dem neuen Berlin Fahrzeug-DLC: Gisela (GI/1E) eine weitere authentische Erweiterung. Das Add-on ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich und bringt einen der bekanntesten U-Bahn-Züge der Berliner Verkehrsgeschichte ins Spiel.

Entwickelt wurde die Erweiterung von Simuverse Interactive gemeinsam mit Aerosoft. Mit der sogenannten „Gisela“ erweitert sich die Berliner Fahrzeugflotte um einen klassischen Zug aus dem Ost-Berliner Nahverkehr, der bis heute Kultstatus genießt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Historischer Berliner U-Bahn-Zug erstmals vollständig spielbar

Der GI/1E-Zugverband wurde mit großer Detailtreue umgesetzt und soll laut Entwickler ein besonders authentisches Fahrerlebnis bieten. Spieler übernehmen die vollständige Kontrolle über sämtliche Systeme des Fahrzeugs – darunter Antrieb, Bremssysteme, Türsteuerung, Energieversorgung und Signaltechnik.

Besonderes Augenmerk lag auf dem charakteristischen Schaltsystem der Gisela. Dieses wurde speziell simuliert, um das originale Beschleunigungs- und Fahrverhalten möglichst realistisch nachzubilden. Dadurch unterscheidet sich das Fahrzeug deutlich von moderneren Berliner U-Bahn-Zügen innerhalb der Simulation.

Zusätzlich wurden zahlreiche funktionale Details integriert, darunter Bremskontrollleuchten zwischen den Wagen, ein voll funktionsfähiges Funksystem mit dynamischer Linienanzeige sowie das ELA FB7-Fahrgastinformationssystem inklusive realistischer Eingabelogik.

Neue Szenarien und vollständige Integration

Für den Einstieg enthält das DLC ein interaktives Tutorial, das Spieler mit den Besonderheiten des historischen Zuges vertraut macht. Darüber hinaus liefert die Erweiterung vier neue Szenarien, die unterschiedliche Betriebssituationen im Berliner Netz simulieren. Dazu gehören Sonderfahrten ebenso wie technische Einsätze außerhalb des regulären Fahrgastbetriebs.

Die Gisela wird außerdem vollständig in den Fahrplan- und Karrieremodus von SubwaySim 2 integriert. Dadurch kann das Fahrzeug dauerhaft im regulären Spielverlauf genutzt werden und erweitert das Berliner Fahrerlebnis um eine weitere historische Komponente.

1 von 4

Authentisches Sounddesign und klassische Technik

Neben der originalgetreuen Technik hebt das DLC insbesondere das authentische Sounddesign hervor. Geräusche von Schaltung, Fahrbetrieb und Bremsen orientieren sich am historischen Vorbild und sollen das typische Fahrgefühl der Berliner GI/1E-Züge vermitteln.

Gerade Fans klassischer Nahverkehrsfahrzeuge erhalten damit eine besonders detailreiche Erweiterung für SubwaySim 2, die moderne Simulation mit Berliner Verkehrsgeschichte verbindet.

Features des Gisela-DLCs im Überblick

Das Add-on bietet einen vollständig spielbaren GI/1E-Zugverband mit authentischem Sounddesign und realistischer Fahrzeugsteuerung. Hinzu kommen ein interaktives Tutorial, vier neue Szenarien, ein simuliertes Schaltsystem sowie die vollständige Integration in Fahrplan- und Karrieremodus.

Mit dem neuen Berlin Fahrzeug-DLC erweitert SubwaySim 2 seine Simulation um ein weiteres historisches Fahrzeug und liefert Fans deutscher Nahverkehrs-Simulationen ein besonders nostalgisches Fahrerlebnis.