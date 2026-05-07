STEINS;GATE RE:BOOT: Kult-Visual-Novel kehrt modernisiert zurück

MAGES hat den Releasetermin für STEINS;GATE RE:BOOT bestätigt. Das Reboot der beliebten Sci-Fi-Visual-Novel erscheint am 20. August 2026.

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Moderne Neuauflage des Steins-Kultklassikers

Das Spiel basiert auf dem originalen Steins Gate, wurde aber umfassend modernisiert. Dazu gehören:

komplett überarbeitete Grafik

neues Interface

optimierte Systeme

zusätzliche Story-Inhalte

Auch Charakterdesigns und Hintergründe wurden neu gestaltet.

Zeitreisen und alternative Zeitlinien

Die Geschichte rund um Rintaro Okabe bleibt erhalten. Gemeinsam mit seiner Gruppe technikbegeisterter Studenten entdeckt er versehentlich eine Möglichkeit, Nachrichten in die Vergangenheit zu senden. Dadurch geraten verschiedene Zeitlinien außer Kontrolle und globale Verschwörungen nehmen ihren Lauf. Wie im Original bestimmen eure Entscheidungen den Verlauf der Geschichte. Verschiedene Enden und alternative Szenarien sorgen für hohe Wiederspielbarkeit. Ein zentrales Gameplay-Element bleibt dabei Okabes Smartphone, über das wichtige Entscheidungen getroffen werden.

Neue Inhalte für Fans und Neueinsteiger

Besonders spannend für langjährige Fans: Das Reboot enthält komplett neue Szenarien, die die Welt von Steins;Gate erweitern sollen. Gleichzeitig soll der Titel auch für Neueinsteiger zugänglicher werden. In Japan erscheinen zahlreiche physische und digitale Editionen, darunter Sammlerfassungen mit Artbooks, Soundtracks und Konzertmitschnitten.

Das Spiel unterstützt bereits zum japanischen Release englische Texte, was darauf hindeutet, dass ein weltweiter Start zeitnah erfolgen könnte.