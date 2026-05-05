SteelSeries Arctis Nova Pro Omni: Hi-Res Gaming-Headset mit OmniPlay, ANC & Multi-Device-Support

Zum 25-jährigen Jubiläum hebt SteelSeries sein Audio-Portfolio auf ein neues Niveau und präsentiert mit dem Arctis Nova Pro Omni ein High-End-Headset, das gezielt für moderne Gaming- und Entertainment-Ansprüche entwickelt wurde. Im Fokus steht dabei nicht nur die reine Klangqualität, sondern ein ganzheitliches Nutzungserlebnis über mehrere Plattformen hinweg. Das Headset versteht sich als zentrale Steuer- und Audioeinheit für Gamer, die gleichzeitig auf PC, Konsole und mobilen Geräten aktiv sind und dabei keine Kompromisse bei Komfort, Klang oder Bedienung eingehen möchten.

Hi-Res Wireless Sound für maximale Klangtreue

Herzstück des Arctis Nova Pro Omni ist seine Hi-Res Wireless-zertifizierte Audiotechnologie, die eine besonders detailreiche und präzise Klangwiedergabe ermöglicht. Zum Einsatz kommen speziell entwickelte 40-mm-Neodym-Treiber mit einem erweiterten Frequenzbereich von 10 Hz bis 40 kHz, wodurch selbst feinste Klangnuancen hörbar werden. Ob leise Umgebungsgeräusche in Story-Games, präzise Richtungswahrnehmung in kompetitiven Shootern oder dynamische Soundtracks – das Headset liefert eine differenzierte und immersive Audioerfahrung. Die Kombination aus 2,4-GHz-Funkverbindung und Bluetooth sorgt zudem für eine stabile, latenzarme Übertragung bei gleichzeitig hoher Flexibilität.

OmniPlay: Zentrale Steuerung für mehrere Geräte

Ein entscheidender Innovationsschritt ist die OmniPlay-Technologie, die das Headset zur Schaltzentrale für komplexe Multi-Device-Setups macht. Nutzer können bis zu fünf Geräte gleichzeitig verbinden und bis zu vier Audioquellen parallel nutzen und mischen. Dadurch wird es möglich, während des Spielens auf der Konsole gleichzeitig mit Freunden über den PC zu sprechen, Musik vom Smartphone zu hören oder Benachrichtigungen einzubinden, ohne zwischen Geräten wechseln zu müssen. Diese nahtlose Integration verschiedener Plattformen entspricht den Anforderungen moderner Gamer, die häufig mehrere Systeme parallel nutzen.

Klare Kommunikation auf Broadcast-Niveau

Auch im Bereich Sprachübertragung setzt SteelSeries neue Maßstäbe. Das integrierte ClearCast Pro-Mikrofon liefert eine Qualität, die sich an professionellen Broadcast-Standards orientiert. Mithilfe KI-gestützter Geräuschunterdrückung werden störende Hintergrundgeräusche um bis zu 96 Prozent reduziert, wodurch Stimmen klar und verständlich übertragen werden, selbst in lauten Umgebungen.

Ergänzt wird dies durch eine leistungsstarke aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die externe Störquellen minimiert und es Nutzern ermöglicht, sich vollständig auf das Spiel oder die Kommunikation zu konzentrieren. Laut Hersteller werden dabei bis zu 40 Prozent mehr Hintergrundgeräusche gefiltert als bei vergleichbaren Headsets.

Intelligente Steuerung und umfangreiche Personalisierung

Das Arctis Nova Pro Omni bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Anpassung. Über „Omni-Control“ lassen sich Audioeinstellungen in Echtzeit auf verschiedenen Geräten steuern, sei es über Smartphone, PC oder direkt am Headset. Die Arctis-App ermöglicht Zugriff auf über 200 spielspezifische Audio-Voreinstellungen, die speziell auf unterschiedliche Genres und Titel abgestimmt sind. Zusätzlich können Nutzer Equalizer-Einstellungen für Spiel-, Chat- und Bluetooth-Audio individuell anpassen. Für PC-Spieler bietet die Sonar-Software erweiterte Funktionen wie räumliches Audio, detailliertes Sound-Mixing und zusätzliche Steuerungsoptionen. Ein integrierter OLED-Bildschirm sowie ein Steuerrad am Gerät erleichtern schnelle Anpassungen im laufenden Betrieb und sorgen für eine intuitive Bedienung.

Infinite Power System: Dauerbetrieb ohne Unterbrechung

Ein weiteres Highlight ist das sogenannte Infinite Power System, das auf einem Dual-Akku-Konzept basiert. Während ein Akku im Einsatz ist, kann der zweite parallel geladen werden, sodass ein unterbrechungsfreier Betrieb möglich wird. Dieses System richtet sich insbesondere an Nutzer, die lange Gaming-Sessions, Streaming oder Content Creation ohne Ladepausen durchführen möchten. Damit eliminiert das Headset eines der häufigsten Probleme kabelloser Geräte – begrenzte Akkulaufzeit.

Design und Komfort für lange Sessions

Neben der technischen Ausstattung wurde auch auf Design und Ergonomie großer Wert gelegt. Das Headset ist in den Farbvarianten Midnight Blue, Weiß und Graphite erhältlich und kombiniert eine hochwertige Optik mit langlebigen Materialien. Die Konstruktion ist auf langfristigen Tragekomfort ausgelegt, sodass auch mehrstündige Gaming-Sessions ohne Druckstellen oder Ermüdung möglich sind. Die durchdachte Bauweise unterstreicht den Premium-Anspruch des Geräts und richtet sich klar an anspruchsvolle Nutzer.

Preis und Verfügbarkeit

Das Arctis Nova Pro Omni ist seit dem 5. Mai 2026 erhältlich und wird zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 399,99 Euro angeboten. Damit positioniert es sich im oberen Premiumsegment der Gaming-Headsets.