Star Wars: Galactic Racer – Release Date und Pre-Order Boni veröffentlicht

Nur noch wenige Tage bis zum Star Wars Day am vierten Mai. Doch bereits jetzt bekommen Fans des Franchise ein erstes Schmankerl. In einem neuen kurzen Trailer wurde nun das Veröffentlichungsdatum des Rennspiel-Ablegers Star Wars: Galactic Racer bekannt gegeben.

Erscheinen soll der Titel im Herbst, genauer gesagt am 6. Oktober 2026. Galactic Racer ist von den Podrennen aus Episode 1 inspiriert und verlegt das Ganze in Underground-Setting, in denen mehr als bloße Podrenner antreten. Nach dem Untergang des Imperiums entsteht die Galaktische Liga: eine Reihe von Untergrundrennen, bei denen kriminelle Syndikate das Chaos finanzieren und Champions gekürt werden.

Und genau an dieser Liga wird der Spieler mit einer Vielzahl anpassbarer Repulsorlift-Fahrzeuge teilnehmen und sich nach und nach an die Spitze kämpfen. Neben einem Story-Modus soll es auch Multiplayer-Modi, wie etwa einen PvP-Modus, geben.

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Editionsinhalte und Vorbestellerboni

Galactic Racer wird zum Release in drei Editonen erhältlich sein:

Standard-Edition (59,99€)

Basis Spiel

Deluxe-Edition (79,99€)

Basis Spiel

Drei zusätzliche Repulsorlift-Fahrzeuge (Das Kor Sarun: Ciza T speeder bike, den Kor Sarun: Darc X landspeeder, und den Kor Sarun: Rak S skim speeder)

Luxuriöse Lackierungen für eure Fahrzeuge, inspiriert vom Naboo N-1-Starfighter

Zusätzlicher Spieler-Banner

Drei einzigartige Arcade-Events

Digitales Artbook

Collectors-Edition (159,99€)

Basis Spiel

Inhalte der Deluxe-Edition

Steelbook-Case

Kestar banner

Collectors Edition Box

Phsysisches Artbook

Landspeeder Modell

Piloten Patches

Zusätzlich können sich Vorbesteller auf ein Spieler-Banner und einen Fahrzeug-Skin in den jeweiligen Farben ihrer Plattform freuen. Die Xbox ist grün und weiß, die PlayStation blau und weiß, und die Skins der PC-Version sind in Rot und Weiß gehalten. Ob man die Farben der jeweils anderen Plattformen später ebenfalls erhalten kann oder ob diese exklusiv bleiben, ist bislang nicht bekannt.