Star Fox 64 Remake für Switch 2 angekündigt

Nintendo hat offiziell ein neues Star Fox angekündigt. Dabei handelt es sich um eine moderne Neuinterpretation des Klassikers Star Fox 64, die am 25. Juni 2026 für die Switch 2 erscheint.

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Cinematische Neuauflage des Klassikers

Nintendo beschreibt das Spiel als „cinematic take“ auf den N64-Hit. Neben überarbeiteter Grafik setzt das Remake stärker auf Storytelling mit neuen Zwischensequenzen und erweiterten Charakterdarstellungen. Auch optisch wurden Figuren wie Fox McCloud, Falco, Peppy und Slippy neu gestaltet und wirken nun detailreicher und tierischer. Ein Highlight ist ein zusätzlicher Prolog rund um Fox’ Vater James McCloud. Damit soll die Hintergrundgeschichte stärker beleuchtet werden als im Original.

Multiplayer und Koop im Fokus

Das Remake erweitert das Gameplay deutlich. Geplant sind unter anderem:

ein 4-gegen-4-Multiplayer mit Charakteren aus Star Fox und Star Wolf

Koop-Modi mit geteilten Steuerungsoptionen

neue Schwierigkeitsgrade

Besonders ungewöhnlich ist ein Koop-Modus, bei dem zwei Spieler gemeinsam ein Schiff steuern, etwa mit Maussteuerung und Joy-Con-Kombination. Zusätzlich bringt das Spiel moderne Features wie präzise Steuerung über Mausmodus und GameShare-Unterstützung. Ein kurioses Extra ist die Integration einer Kamera, mit der sich Gesichter der Spieler auf die Figuren übertragen lassen.

Release im Sommer

Das neue Star Fox erscheint am 25. Juni 2026 digital. Mit erweiterten Inhalten und frischen Ideen dürfte das Remake sowohl Nostalgiker als auch neue Spieler ansprechen.