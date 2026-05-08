Sengoku Dynasty erhält Sakura-Update und neues DLC für PC und Konsolen

Mit dem neuen Sakura-Update erhält Sengoku Dynasty von Toplitz Productions frische Inhalte rund um den Frühling im Nata-Tal. Nach dem PC-Release in der vergangenen Woche ist das kostenlose Update jetzt auch auf Konsolen verfügbar. Parallel dazu veröffentlichen Entwickler Superkami und Publisher Toplitz Productions außerdem ein kostenpflichtiges Sakura-DLC mit zahlreichen kosmetischen Anpassungsmöglichkeiten. Die neuen Inhalte setzen vor allem auf mehr Individualisierung, zusätzliche Ausrüstung und neue Fortschrittssysteme für Handwerker.

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Frühlingsstimmung mit neuen Waffen und Ausrüstungen

Das kostenlose Sakura-Update bringt mehrere neue Gameplay-Elemente ins Spiel. Im Mittelpunkt steht die neue Waffe Otsuchi, ein schwerer Kriegshammer, der sich besonders für direkte Nahkampfangriffe eignet. Zusätzlich ergänzt das Update ein komplettes Waffenset im Sakura-Design. Passend dazu erhalten Spieler neue Kleidungsoptionen für Handwerker, jeweils in weiblichen und männlichen Varianten.

Auch die Dorfbewohner profitieren von den Neuerungen. Flüchtlinge erhalten künftig zusätzliche Ausstattungsoptionen, die sich dynamisch an die aktuelle Dynasty-Stufe anpassen.

Neues Aufstiegs- und Spezialisierungssystem für Handwerker

Mit dem Update erweitert Sengoku Dynasty außerdem seine Management-Mechaniken. Handwerker verfügen nun über ein neues Aufstiegs- und Spezialisierungssystem.

Dadurch können Bewohner gezielter weiterentwickelt und auf bestimmte Aufgaben spezialisiert werden. Das soll langfristig effizientere Produktionsketten und individuellere Dorfstrukturen ermöglichen.

Sakura-DLC liefert zusätzliche kosmetische Inhalte

Neben dem kostenlosen Update erscheint ein separates Sakura-DLC, das sich vollständig auf kosmetische Inhalte konzentriert und keinen Einfluss auf den Spielfortschritt hat.

Das Paket enthält drei neue Menpō-Masken sowie ein Samurai-Kleidungsset für weibliche und männliche Charaktere. Zusätzlich erweitert ein Porzellan-Waffenset die Ausrüstungsauswahl, inklusive einer besonderen Variante des neuen Otsuchi. Besonders umfangreich fallen die neuen Banner-Anpassungen aus. Unterschiedliche Formen, Größen und Ornamentstile ermöglichen laut Entwickler über 30 verschiedene Kombinationen zur individuellen Gestaltung der eigenen Siedlung.

Sengoku Dynasty entwickelt sich weiter

Mit dem Sakura-Update setzt Superkami die kontinuierliche Weiterentwicklung von Sengoku Dynasty fort. Das Spiel kombiniert Open-World-Erkundung, Lebenssimulation, Survival-Mechaniken und Siedlungsbau im feudalen Japan. Ein weiteres großes kostenloses Update ist bereits für Ende Juni angekündigt.