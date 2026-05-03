SAROS-Avatare: Kostenlose PSN-Profilbilder jetzt verfügbar

Kleiner Gratis-Bonus für PlayStation-Fans: SAROS-Avatare sind aktuell kostenlos für PSN-Accounts verfügbar. Wer seinem Profil also ein bisschen mehr Sci-Fi-Stimmung verpassen möchte, bekommt hier einen kleinen Zusatz zum neuen Housemarque-Titel.

Neue SAROS-Avatare für euer PSN-Profil

Wer seinem PlayStation-Profil ein bisschen düstere Sci-Fi-Stimmung verpassen möchte, kann sich aktuell ein kostenloses Avatar-Paket zu SAROS sichern. Das Paket enthält insgesamt sechs PSN-Avatare, darunter ein Motiv von Protagonist Arjun Devraj sowie weitere Avatare zu Bossen aus dem Spiel.

Aber Achtung: Die Avatare können Spoiler zu Bossen im Spiel enthalten. Wer sich komplett überraschen lassen möchte, sollte also vielleicht erst nach dem Spielen einen Blick darauf werfen.

So sichert ihr euch das kostenlose Avatar-Paket

Das Ganze läuft über die offizielle PlayStation-Webseite zu SAROS. Dort müsst ihr euch mit eurem PlayStation-Konto anmelden und den angezeigten Code einlösen. Auf der deutschen PlayStation-Seite wird aktuell der Code QLD2-2HD4-4NA2 für das Avatar-Paket angezeigt. Danach kann der Code über euer Profil beziehungsweise über „Code einlösen“ aktiviert werden.

Wichtig dabei: Solche Codes können je nach Region variieren. Falls der Code bei euch nicht funktioniert, solltet ihr prüfen, ob ihr wirklich auf der passenden PlayStation-Seite für eure Region unterwegs seid. Push Square weist ebenfalls darauf hin, dass der Code über die offizielle SAROS-Seite gefunden und eingelöst werden kann.

Hier sind die Codes für die anderen Regionen:

Amerika: BN5Q-7B28-G7ND

Asien: T23N-MDCL-569D

Japan: HEKJ-925F-XG3M

Korea: ED22-899Q-69JN

Ein Ablaufdatum ist bisher nicht bekannt. Wer die Avatare haben möchte, sollte also lieber nicht zu lange warten.

Kleiner Zusatz für SAROS-Fans

SAROS ist das neue Actionspiel von Housemarque, dem Studio hinter Returnal, und ist seit dem 30. April 2026 für PlayStation 5 erhältlich. Laut PlayStation handelt es sich um ein düsteres Sci-Fi-Abenteuer rund um Arjun Devraj, der auf dem geheimnisvollen Planeten Carcosa nach Antworten sucht.

Riesig ist der Bonus zwar nicht, aber für Fans von SAROS ist das Avatar-Paket trotzdem eine nette kleine Sache. Vor allem, weil PSN-Avatare inzwischen nicht mehr ganz so präsent im Store auftauchen wie früher.