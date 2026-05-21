RPG Wandering Sword überraschend um fast ein Jahre verschoben

Mit dieser Verschiebung dürfte wohl kaum jemand gerechnet haben: Wandering Sword wurde kurzfristig auf den 21. Januar 2027 verschoben. Eigentlich sollte das Rollenspiel bereits nächste Woche am 28. Mai 2026 erscheinen.

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Kurz vor Release folgt die große Überraschung

Besonders ungewöhnlich ist dabei der Zeitpunkt der Ankündigung. Nur wenige Tage vor dem geplanten Launch ziehen die Verantwortlichen nun die Reißleine und verschieben das Spiel um fast zwei Jahre. Als offiziellen Grund nennt Clouded Leopard Entertainment Anpassungen rund um die physische Version des Spiels. Warum dafür allerdings ein derart langer Aufschub nötig ist, bleibt bislang unklar. Wandering Sword setzt auf eine klassische HD-2D-Optik mit Pixelgrafik und modernen Effekten, ähnlich wie bei Octopath Traveler. Das Spiel kombiniert traditionelle chinesische Wuxia-Elemente mit rundenbasierten Kämpfen und frei erkundbaren Gebieten.

PC-Version von Wandering Sword bereits erfolgreich

Interessant ist außerdem, dass Wandering Sword auf PC bereits seit längerer Zeit erhältlich ist. Dort sammelt das Rollenspiel auf Steam überwiegend extrem positive Bewertungen, was die plötzliche Verschiebung der Konsolenfassung noch überraschender macht. Schon im Vorfeld fiel vielen Spielern auf, dass die Vermarktung des Spiels vergleichsweise zurückhaltend verlief. Größere Werbekampagnen oder umfangreiche Präsentationen blieben bislang weitgehend aus.

Ob hinter der Verschiebung möglicherweise noch weitere Gründe stecken, ist aktuell nicht bekannt.