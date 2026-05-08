Resident Evil Requiem: Kostenloser Leon-Modus veröffentlicht

Resident-Evil-Fans bekommen überraschend neuen Content: Capcom hat ohne große Vorankündigung ein neues kostenloses Bonus-Minispiel für Resident Evil Requiem veröffentlicht. Das neue Update steht ab sofort für die unterstützten Plattformen bereit und bringt mit „Leon Must Die Forever“ einen zusätzlichen Challenge-Modus ins Spiel.

Resident Evil Requiem bekommt kostenlosen neuen Modus

Der neue Modus ist kein klassischer Story-DLC, sondern ein schneller Battle- und Challenge-Modus rund um Leon S. Kennedy. Laut Vice kämpft sich Leon dabei durch insgesamt 20 Level, bevor am Ende ein Bosskampf gegen Victor wartet. Die Beschreibung des Modus lautet sinngemäß: Grace ist sicher nach Hause gekommen, aber Leon hat noch Arbeit vor sich. Mit seinen verbesserten Fähigkeiten soll das Minispiel so schnell wie möglich abgeschlossen werden.

Spieler bewegen sich dabei durch leuchtende Türen in neue Bereiche. Je weiter man kommt, desto stärker werden die Gegner. Gleichzeitig setzt „Leon Must Die Forever“ auf zufällige Waffen, spezielle Fähigkeiten und sogenannte Enhancer-Abilities, wodurch jeder Run etwas anders ablaufen soll. Damit erinnert der Modus weniger an die ruhige Horror-Kampagne und mehr an einen schnellen Challenge-Modus mit Rogue-lite-Elementen und leichten Mercenaries-Vibes.

So schaltet ihr „Leon Must Die Forever“ frei

Spielbar ist „Leon Must Die Forever“ allerdings nicht direkt zum Start. Der Modus wird erst nach Abschluss der Hauptstory freigeschaltet. Wer Resident Evil Requiem also noch nicht beendet hat, sieht ihn zunächst nicht im Menü.

Danach müsst ihr das Spiel auf Version 1.300.000 aktualisieren, im Hauptmenü den Punkt „Extra Games“ auswählen und dort „Leon Must Die Forever“ starten. Der Modus richtet sich damit klar an alle, die nach der Kampagne noch eine zusätzliche Herausforderung suchen.

Perma-Death macht Leon das Leben schwer

Generell gilt: Es ist klar als Perma-Death-Modus ausgelegt. Stirbt Leon, ist der gesamte Run sofort vorbei. Passend zum Namen wird der Bonusmodus damit deutlich gnadenloser als die Hauptkampagne.

Gleichzeitig läuft vieles unter Zeitdruck, denn Ziel ist es, die Stages lebend und möglichst schnell abzuschließen. Dadurch setzt der Modus deutlich stärker auf Wiederspielwert, schnelle Entscheidungen und Arcade-Action statt klassischen Survival Horror.

Zusätzlich bietet der Modus weitere Bonusinhalte. So können Punkte aus der Hauptstory eingelöst werden, um neue Items freizuschalten. Außerdem gibt es laut Vice 11 neue Challenges, über die weitere Challenge Points verdient werden können. Aktuell ist nur Leon Kennedy spielbar, was bei einem Modus namens „Leon Must Die Forever“ aber wohl auch niemanden wirklich überrascht.

Dazu kommen mehrere freischaltbare Cosmetics für Leon, die nicht nur sein Aussehen verändern, sondern auch spielerische Vorteile mitbringen. Diese Accessoires sind also mehr als reine Deko und können je nach Spielstil durchaus einen Unterschied machen. Surveyor, auch als Wolf Mode bezeichnet, soll etwa Aufklärung und Präzision verbessern und eignet sich dadurch eher für taktische Spieler. Strategist mit dem Turbo-GT-Look setzt stärker auf Effizienz im Kampf und verbessert unter anderem Nachladen, Heilung und Granatennutzung. Wer lieber direkt in den Nahkampf geht, dürfte mit Maverick beziehungsweise Axe-orcist besser bedient sein, während Big-game Hunter im Hot-Fuzz-Stil vor allem gegen Bosse interessant ist, da hier kritischer Schaden gegen starke Gegner erhöht wird.

Update behebt auch schwerwiegenden Fehler

Neben dem neuen Modus behebt das Update außerdem einen schwerwiegenden Fehler, durch den Resident Evil Requiem unter bestimmten Umständen unspielbar werden konnte. Das Update lohnt sich also nicht nur für alle, die neues Endgame-Futter suchen, sondern auch für Spieler, die auf technische Verbesserungen gewartet haben.

Wichtig: „Leon Must Die Forever“ ist nicht die große Story-Erweiterung zu Resident Evil Requiem. Diese befindet sich weiterhin in Entwicklung. Einen konkreten Release-Zeitraum gibt es dafür aktuell noch nicht.

Für Fans ist das Update trotzdem ein ziemlich netter Überraschungsdrop: kein großer Story-Nachschub, aber ein kostenloser Bonusmodus mit Leon, neuen Herausforderungen und einem klaren Fokus auf schnelle Action. Wer die Hauptstory bereits abgeschlossen hat, dürfte also einen guten Grund haben, noch einmal zurückzukehren.