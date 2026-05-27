Rekord-Sprengung auf Kickstarter: Das offizielle Cyberpunk TCG kommt!

Das Cyberpunk-Universum breitet sich unaufhaltsam auf den analogen Spieltisch aus. Die offizielle Kickstarter-Kampagne zum neuen Cyberpunk Trading Card Game (TCG) von Weird Co. und CD Projekt Red wurde beendet – und hat die Gaming-Welt sprichwörtlich im Sturm erobert. Mit einer historischen Summe von über 25 Millionen Dollar und weit über 50.000 begeisterten Unterstützern ist es das erfolgreichste TCG-Crowdfunding aller Zeiten.

Der Grund für den gigantischen Hype: Das Kartenspiel schlägt die perfekte Brücke für alle Facetten des Franchise. Während das erste Set „Welcome to Night City“ die legendären Gesichter des Videospiels wie V, Panam, Judy und natürlich Johnny Silverhand auf die Karten bringt, schlägt das bereits fest angekündigte Set 2 den nächsten Fan-Königsweg ein: Es führt die Charaktere des gefeierten Anime-Hits Cyberpunk: Edgerunners vollends in das Spiel ein!

Spieler können sich also ihre eigene Crew aus Söldnern, Netrunnern und Solos zusammenstellen – und David Martinez, Lucy oder Rebecca an die Seite von Johnny Silverhand stellen, um die Gigs in Night City erfolgreich abzuschließen. Jede Karte besticht dabei durch einzigartige Artworks verschiedenster Künstler, was den Sammel-Hype schon jetzt auf ein Maximum treibt. Das physische TCG soll Ende des Jahres erscheinen.

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Weitere Details zu den Karten und dem Regelwerk findet ihr auf der offiziellen Homepage unter cyberpunktcg.

Quellen: Video / Bilder