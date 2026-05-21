Railborn: Ein Sci-Fi-Survival-Spiel mit der eignen Festung auf Schienen!

Was passiert, wenn man das süchtig machende Prinzip von Open-World-Survival-Crafting nimmt und es komplett auf ein endloses, dystopisches Schienennetz verlagert? Das Entwicklerstudio Washbear Studio (bekannt für Parkasaurus) liefert mit seinem ambitionierten neuen Projekt Railborn die Antwort. Wir haben uns die vielversprechende Ankündigung für euch ganz genau angeschaut!

Überleben auf endlosen Gleisen

In einer sterbenden Sci-Fi-Welt seid ihr auf euch allein gestellt – oder zieht im Online-Koop mit bis zu vier Spielern los. Eure Lebensversicherung, eure Basis und euer Fortbewegungsmittel zugleich ist euer Zug. Ihr beginnt sprichwörtlich mit dem nackten Nichts und müsst die Umgebung nach Ressourcen absuchen, um eure mobile Zuflucht Stück für Stück, Waggon für Waggon und Stockwerk für Stockwerk auszubauen.

Mobile Zivilisation & tiefes Management

Bei Railborn bleibt eure Basis nicht statisch an einem Ort, sondern bewegt sich durch verschiedene, vom Untergang gezeichnete Biome. Doch mit dem bloßen Waggonbau ist es nicht getan: Ihr müsst komplexe Strom- und Wassersysteme managen, Ressourcenströme automatisieren und sogar eigene Farmen auf den fahrenden Dächern kultivieren, um das Überleben eurer Crew auf der Reise zu sichern. Das ultimative Ziel? Die Geheimnisse dieser Welt zu lüften und herauszufinden, was es mit den mysteriösen Alien-Monolithen auf sich hat, die überall in den Himmel ragen.

Fleißige Entwickler im Hintergrund

Dass Railborn kein leeres Versprechen ist, beweisen die Entwickler aktuell auf Steam. Erst kürzlich, am 5. Mai, gab es ein frisches, umfangreiches Update in den Ankündigungen. Das Team von Washbear Studio schraubt unter Hochdruck im Hintergrund, bringt neue Inhalte ins Spiel und zeigt der Community ganz klar: Hier ist richtig Leben drin. Die Entwicklung läuft auf Hochtouren, was verdammt viel Hoffnung für den kommenden Early Access macht!

Das Raben-Fazit

Railborn bringt frischen Wind in das oft gleichförmige Survival-Genre. Der Ansatz, eine riesige Basis auf Rädern durch eine mysteriöse Welt voller Alien-Monolithen zu steuern, hat extrem viel Potenzial. Für Fans von Basenbau, Ressourcen-Management und kooperativem Überleben ist dieser Titel ein absoluter Pflichteintrag für die Steam-Wunschliste. Wir behalten die Schienen für euch definitiv im Auge!

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Quellen: Bilder / Youtube