R-Type Dimensions III: Digital-Release bleibt, physische Version verschiebt sich

ININ Games hat ein Update zum Release von R-Type Dimensions III veröffentlicht und dabei wichtige Änderungen am Zeitplan bestätigt.

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Digital erscheint wie geplant

Die gute Nachricht zuerst: Die digitale Version des Shoot-’em-up-Klassikers erscheint weiterhin wie vorgesehen am 19. Mai 2026. Spieler können also ohne Verzögerung in den nächsten Teil der Reihe einsteigen. Anders sieht es bei der Retail-Fassung aus. Aufgrund globaler Produktions- und Logistikprobleme wurde diese auf den 11. August 2026 verschoben. Laut ININ Games soll dieser Schritt sicherstellen, dass die Qualität der physischen Version den Erwartungen entspricht.

Collector’s Edition noch später

Die Collector’s Edition benötigt sogar noch mehr Zeit und ist aktuell für Winter 2026 geplant. Dafür wird sie in der Produktion deutlich aufgewertet. Ein Highlight ist die enthaltene Figur, die nun von Weta Workshop gefertigt wird und damit ein besonders hochwertiges Sammlerstück darstellen soll. Als Ausgleich erhalten Vorbesteller der physischen Version die Möglichkeit, kostenlose digitale Keys anzufordern. Damit können sie bis zu fünf Tage vor Release loslegen. Ein interessanter Pluspunkt für Käufer der physischen Version: Das Spiel wird bereits mit der aktuellsten Version ausgeliefert. Ein Day-One-Patch ist somit nicht notwendig.

Trotz anhaltender Probleme in der globalen Lieferkette betont ININ Games, dass man weiterhin höchsten Wert auf Qualität legt und der traditionsreichen R-Type-Reihe gerecht werden will.