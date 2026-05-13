Pokémon Winds & Waves präsentiert sein Main Theme

Pokémon-Fans bekommen einen kleinen Vorgeschmack auf das nächste große Abenteuer: The Pokémon Company hat ein neues Behind-the-Scenes-Video zu Pokémon Winds & Waves veröffentlicht. Im Fokus steht diesmal nicht Gameplay, sondern die Musik, genauer gesagt die Aufnahme des Main Themes.

Pokémon trifft großes Orchester

Das Hauptthema der kommenden Spiele wurde vom NHK Symphony Orchestra eingespielt. Im neuen Video gibt es einen Blick hinter die Kulissen der Aufnahme. Damit setzt Pokémon schon jetzt ein ziemlich klares Signal: Dieses Abenteuer soll nicht nur spielerisch, sondern auch musikalisch groß werden.

Gerade bei Pokémon ist Musik ja so ein Ding. Viele Themes brennen sich über Jahre ins Gedächtnis ein, und wenn ein neues Hauptthema direkt mit einem großen Orchester präsentiert wird, macht das natürlich neugierig auf die Atmosphäre der neuen Region.

Take a behind-the-scenes look at the recording of the main theme for Pokémon Winds and Pokémon Waves. 🍃🌊 Performed by the NHK Symphony Orchestra, the music signals the beginning of a brand‑new adventure.#PokemonWindsWaves is scheduled for release in 2027 exclusive to… pic.twitter.com/rsM4J3PQdn — Pokémon (@Pokemon) May 13, 2026

Exklusiv für Nintendo Switch 2

Pokémon Winds und Pokémon Waves erscheinen 2027 exklusiv für die Nintendo Switch 2. Offiziell bestätigt ist außerdem, dass die neuen Titel eine offene Welt bieten, in der Spieler windumtoste Inseln, einen weiten Ozean und unterschiedliche Ökosysteme erkunden können. Nintendo nennt als Entwickler GAME FREAK, als Publisher wird Nintendo geführt.

Zu den ersten Partner-Pokémon gehören Braubel, Pomfifi und Gekkua. Auch besondere Pikachu-Varianten wurden bereits gezeigt, deren genaue Rolle im Abenteuer aber noch offen bleibt.

Der Startschuss für eine neue Reise

Konkrete neue Gameplay-Details liefert das Behind-the-Scenes-Video zwar nicht, aber es fühlt sich trotzdem nach einem kleinen Startsignal an. Gerade nach den letzten Pokémon-Hauptspielen, die bei vielen Fans technisch und spielerisch eher gemischte Reaktionen ausgelöst haben, dürfte die Erwartungshaltung an Pokémon Winds und Pokémon Waves entsprechend hoch sein.

Ob die neuen Ableger am Ende wirklich den großen nächsten Schritt für die Reihe schaffen, bleibt natürlich abzuwarten. Der orchestrale Einstieg macht aber zumindest schon mal klar: Pokémon will dieses neue Abenteuer hörbar groß aufziehen. Wir können also gespannt bleiben, was noch auf uns zukommt.