Pokédex fürs Regal: Pokémon Deluxe Character Guide erscheint im August

Pokédex-Feeling fürs Bücherregal: Im August erscheint mit dem Pokémon Deluxe Character Guide ein neues Sammlerstück für Fans der Taschenmonster. Der englischsprachige Hardcover-Guide umfasst 336 Seiten voller Pokémon-Wissen und deckt dabei nicht nur die Videospiele ab, sondern auch den Anime, das Pokémon Trading Card Game und weitere Bereiche des Franchise.

Die Standard Edition kann bereits bei Amazon vorbestellt werden und liegt aktuell bei rund 52 Euro. Zusätzlich wurde auch eine Limited Edition gelistet, die im offiziellen Pokémon Center für 199,99 US-Dollar geführt wird.

Über 1.000 Pokémon auf 336 Seiten

Laut der offiziellen Beschreibung umfasst der Guide sämtliche bekannten Pokémon von Kanto bis Paldea und orientiert sich dabei an der Reihenfolge des Nationalen Pokédex. Die Reise beginnt also bei Bisasam und endet bei Pecharunt. Insgesamt sollen über 1.000 Pokémon enthalten sein, inklusive zusätzlicher Fakten, Hintergrundinfos und Illustrationen.

Besonders spannend: Das Buch konzentriert sich nicht nur auf die Spiele selbst. Stattdessen vereint der Pokémon Deluxe Character Guide Inhalte aus mehreren Bereichen der Marke und wird damit eher zu einer großen Pokémon-Enzyklopädie als zu einem klassischen Spiele-Guide. Auch Fans des Anime oder des Sammelkartenspiels dürften hier also auf ihre Kosten kommen.

Limited Edition mit Sammler-Extras

Die Limited Edition richtet sich klar an Sammler. Laut Pokémon enthält das Box Set unter anderem exklusive Artprints zu den Spielen und der Animation, eine spezielle Pokémon-TCG-Spielmatte, ein Echtheitszertifikat sowie eine aufwendig gestaltete Collector’s Box mit Magnetverschluss. Zusätzlich stammt das Vorwort von Tsunekazu Ishihara, dem Präsidenten und CEO von The Pokémon Company.

Gerade Pokémon-Sondereditionen und limitierte Fanartikel verschwinden erfahrungsgemäß oft ziemlich schnell aus den Shops. Wer also ohnehin Interesse an dem Guide hat, dürfte die Vorbestellungen vermutlich lieber schon jetzt im Auge behalten.

Anmerkung: Die Limited Edition ist aktuell nur auf der amerikanischen Amazon-Seite auffindbar und kann dort vorbestellt werden. Auf Amazon Deutschland wird sie derzeit zwar gelistet, ist aber aktuell als „Derzeit nicht verfügbar“ markiert.

Nach den eher gemischten Reaktionen auf die letzten Pokémon-Hauptspiele zeigt sich außerdem immer stärker, wie breit Pokémon inzwischen aufgestellt ist. Neben Games spielen mittlerweile auch Sammelkarten, Anime, Bücher und Collector’s Editions eine riesige Rolle. Der Pokémon Deluxe Character Guide dürfte deshalb genau die Art von Sammlerstück sein, die bei vielen Fans direkt einen festen Platz im Regal bekommt.