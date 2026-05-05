Wind Rose – Das Piraten-Phänomen & Skull & Bones Alternative

Seit dem 14. April 2026 dominiert das neue Piratenspiel Wind Rose die Steam-Charts: Mit über 1 Million Verkäufen in nur sechs Tagen und mit über 200.000 gleichzeitig aktiven Spielern, liefert Kraken Express und Pocketpair Publishing (bekannt durch Palworld) den Piraten-Hit, den Fans seit Black Flag vermisst haben. Für faire 29,99 € lässt das Indie-Epos Konkurrenten wie Skull & Bones hinter sich und überzeugt durch eine echte, begehbare Welt statt einer reinen Schiffssimulation.

Survival trifft Selbstverwirklichung

Was das Spiel so fesselnd macht, ist die Kombination aus bekanntem Survival-Handwerk und tiefer Individualisierung. Wer Valheim oder Conan Exiles liebt, fühlt sich sofort heimisch: Palmen fällen, Ressourcen sammeln und die eigene Basis hochziehen. Besonders beeindruckend ist dabei die kreative Freiheit. Das intuitive Bausystem lädt dazu ein, viel Zeit in die Gestaltung zu investieren. Man baut nicht nur eine Hütte, sondern erschafft ein echtes Zuhause, inklusive dekorativer Details, die den „Grind“ zur Nebensache machen.

Das Leben an Bord

Die Seeschlachten sind das klare Highlight. Die Unreal Engine 5 zaubert einen Wellengang auf den Monitor, der sich wuchtig und echt anfühlt. Dass man jederzeit das Steuerrad verlassen und über die verschiedenen, detailreichen Decks seines Schiffes laufen kann, sorgt für eine enorme Immersion. Man ist nicht das Schiff, man ist der Kapitän.

Ecken, Kanten und die Tücken der Physik

Trotz der Euphorie bleibt der Trend-Check realistisch: Wir befinden uns im Early Access. Das Spiel läuft flüssig, hat aber seine Kinderkrankheiten. In der Community kursieren amüsante Berichte über die Spielphysik: Wer am Strand ein Loch gräbt, in dem sich Wasser sammelt, sollte beim Hineinfallen vorsichtig sein. Da der Charakter aktuell Schwierigkeiten hat, flache Kanten im Wasser zu überwinden, kann so eine kleine Pfütze schnell zur unfreiwilligen Todesfalle werden. Kritik gibt es aktuell noch am Balancing der Schiffe, sowie an der Windrichtung, die momentan kaum Einfluss auf das Segelverhalten hat – ein Punkt, den sich Simulations-Fans sicher noch anders wünschen.

Fazit: Ein Muss für Freibeuter

Das Piratenspiel Wind Rose ist der Beweis, dass Leidenschaft oft mehr wiegt als ein Triple-A-Budget. Es ist noch nicht fertig, aber es ist bereits jetzt die motivierendste Piraten-Erfahrung der letzten Jahre. Wer Lust auf eine stimmige Mischung aus Ark und Black Flag hat und über kleinere physikalische Tücken hinwegsehen kann, sollte die Segel setzen.

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Bild- und Videoquelle:IGDB