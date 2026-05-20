Phasmophobia: Double XP und Rewards passend zum Alan-Wake-Event

Geisterjäger können sich das kommende Wochenende direkt im Kalender markieren: In Phasmophobia gibt es vom 22. bis zum 25. Mai doppelte XP und zusätzliche Rewards auf allen Verträgen. Wer also gerade noch im aktuellen Alan-Wake-Event unterwegs ist oder einfach ein paar Level gutmachen möchte, bekommt jetzt den perfekten Anlass für die nächste Geisterjagd.

Doppelte Belohnungen für alle Verträge

Die Aktion wurde über den offiziellen X-Account von Phasmophobia angekündigt. Während des Event-Zeitraums erhalten Spieler auf allen Contracts Double XP & Rewards. Das gilt also nicht nur für bestimmte Maps oder besondere Aufgaben, sondern grundsätzlich für eure Untersuchungen.

Ghost Hunters, you will receive Double XP & Rewards on all contracts in #Phasmophobia between 22nd May – 25th May. pic.twitter.com/2as8DgwZsN — Phasmophobia (@PlayPhasmo) May 20, 2026

Gerade nach dem großen Player Character Update dürfte das für viele ein guter Grund sein, wieder reinzuschauen. Das Update brachte neue Charaktermodelle, mehr Anpassungsmöglichkeiten und einige Änderungen an Animationen und Ausrüstung mit sich. Ganz reibungslos lief das Ganze allerdings nicht. In den Kommentaren und der Community gibt es weiterhin Kritik an Bugs und Problemen, weshalb das Double-XP-Wochenende für manche vermutlich auch ein kleiner Wiedereinstiegstest wird.

Alan Wake trifft Phasmophobia

Zusätzlich läuft aktuell noch das zeitlich begrenzte Phasmophobia by Alan Wake-Event. Dieses bringt den Dark Place aus Alan Wake in die Welt von Phasmophobia und ist noch bis zum 2. Juni verfügbar. Spieler können dabei spezielle Rätsel lösen, kosmetische Belohnungen freischalten und bekannte Orte in einer deutlich düstereren Variante erleben.

Das Event fühlt sich dabei weniger wie ein einfacher Bonus an, sondern eher wie ein kleiner atmosphärischer Crossover-Ausflug. Besonders Fans von Alan Wake 2 dürften einige Anspielungen und Stimmungen wiedererkennen.

Zwei neue Geister: Aswang und Kormos

Mit dem Update kamen außerdem zwei neue Geistertypen ins Spiel: Aswang und Kormos. Damit erweitert Kinetic Games die eigentliche Geisterjagd auch abseits des Events um frische Identifikationsmuster und neue Unsicherheiten während der Untersuchungen.

Offiziell stehen vor allem das Crossover und die Event-Inhalte im Fokus, die beiden neuen Geister sorgen aber natürlich besonders bei erfahrenen Spielern für Spannung. Schließlich lebt Phasmophobia genau davon, dass man irgendwann glaubt, alles zu kennen, nur um dann doch wieder panisch im Van zu sitzen und das Journal anzustarren.

Perfektes Timing für die nächste Geisterjagd

Das Double-XP-Wochenende kommt also zu einem ziemlich passenden Zeitpunkt. Zwischen Alan-Wake-Event, neuen Geistern und den frischen Charaktermodellen gibt es aktuell genug Gründe, wieder mit Freunden loszuziehen.

Und mal ehrlich: Wenn man sich schon von Aswang oder Kormos erschrecken lässt, dann wenigstens mit doppelten XP als Schmerzensgeld.