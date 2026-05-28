Nintendo Switch Online: Nintendo schenkt euch Bonusmonate

Nintendo startet aktuell eine neue Bonusaktion für Nintendo Switch Online und die könnte sich besonders für alle lohnen, die ohnehin mit einer längeren Mitgliedschaft geliebäugelt haben. Bis zum 30. Juni 2026 erhalten Spieler beim Kauf einer 12-monatigen Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft nämlich zwei zusätzliche Monate kostenlos dazu.

Das Angebot gilt laut Nintendo ausschließlich für Käufe direkt über den Nintendo eShop. Außerdem muss die automatische Verlängerung aktiviert werden, damit die Bonusmonate gutgeschrieben werden.

Mehr als nur Online-Multiplayer

Nintendo Switch Online ist inzwischen deutlich mehr als nur ein einfacher Zugang zum Online-Spiel. Natürlich gehört der klassische Multiplayer weiterhin dazu, etwa für Spiele wie Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon oder Super Smash Bros. Ultimate. Dazu kommen aber noch einige weitere Funktionen, die das Abo für viele Spieler interessant machen.

Mitglieder erhalten unter anderem Zugriff auf Cloud-Speicherstände, wodurch Savegames online gesichert werden können. Gerade bei längeren Spielen oder beim Konsolenwechsel kann das ziemlich praktisch sein.

Dazu kommt die Retro-Spielebibliothek, die mittlerweile eine große Auswahl an NES-, SNES-, Game-Boy- und weiteren Klassikern enthält. Je nach Mitgliedschaft gibt es zusätzlich auch Nintendo-64-, Game-Boy-Advance- und SEGA-Mega-Drive-Spiele.

Erweiterungspack bringt zusätzliche Inhalte

Wer sich für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket entscheidet, bekommt außerdem Zugriff auf mehrere große DLCs. Dazu gehören unter anderem der Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe, der Happy Home Paradise-DLC für Animal Crossing: New Horizons sowie Zusatzinhalte für Splatoon und Pokémon.

Gerade Nintendo erweitert den Service in den letzten Jahren immer weiter, weshalb die Plattform mittlerweile deutlich umfangreicher wirkt als noch zum Start.

Aktion läuft bis Ende Juni

Beim Kauf einer beliebigen 12-monatigen #NintendoSwitchOnline-Mitgliedschaft im Nintendo #eShop erhaltet ihr bis zum 30. Juni zwei Bonusmonate! Mehr erfahren: https://t.co/fly32JiI92 pic.twitter.com/OkhwBRiZ8x — Nintendo DE (@NintendoDE) May 28, 2026

Die aktuelle Aktion läuft noch bis zum 30. Juni 2026. Wer also ohnehin sein Abo verlängern wollte oder Nintendo Switch Online bisher ausprobieren wollte, kann aktuell ein paar zusätzliche Wochen kostenlos mitnehmen.

Mehr Informationen zur Aktion findet ihr direkt auf der offiziellen Nintendo-Seite.