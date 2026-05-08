Nintendo Switch 2: Wer kaufen will, sollte bald zuschlagen

Nintendo-Fans müssen bald ein bisschen stärker schlucken: Nintendo hat offiziell eine Preiserhöhung für die Switch 2 angekündigt. Betroffen sind unter anderem Europa, die USA, Kanada und Japan. Wer ohnehin schon mit dem Gedanken spielt, sich die neue Konsole zu holen, bekommt damit jetzt einen ziemlich klaren Grund, nicht mehr ewig zu warten.

Switch 2 steigt in Europa auf 499,99 Euro

In Europa steigt der Preis der Nintendo Switch 2 im My Nintendo Store von aktuell 469,99 Euro auf 499,99 Euro. Die Änderung tritt am 1. September 2026 in Kraft. Damit kratzt Nintendos neue Konsole künftig endgültig an der psychologisch ziemlich unangenehmen 500-Euro-Grenze. Als Grund nennt Nintendo veränderte Marktbedingungen, die sich laut Unternehmen mittel- bis langfristig auf die Preise auswirken sollen.

Auch in anderen Regionen wird die Switch 2 teurer. In den USA steigt der Preis von 449,99 US-Dollar auf 499,99 US-Dollar, in Kanada von 629,99 auf 679,99 kanadische Dollar. Auch diese Anpassungen gelten ab dem 1. September 2026.

Bei Amazon ist die Switch 2 aktuell günstiger

Spannend ist dabei vor allem der Blick auf den Handel. Bei Amazon wird die Nintendo Switch 2 aktuell für 429,00 Euro gelistet und liegt damit deutlich unter der bisherigen UVP von 469,99 Euro. Auch das Bundle mit Mario Kart World ist dort aktuell reduziert und kostet 485,99 Euro statt der offiziellen UVP von 509,99 Euro.

Natürlich können sich solche Preise jederzeit ändern, gerade bei gefragter Hardware. Trotzdem macht das den aktuellen Zeitpunkt für Interessierte ziemlich attraktiv. Wer ohnehin kaufen wollte, spart bei Amazon im Vergleich zum kommenden Nintendo-Preis von 499,99 Euro derzeit sogar rund 70 Euro.

Japan ist schon früher betroffen

In Japan greift die Preiserhöhung sogar deutlich früher. Dort steigt der Preis der japanischen Nintendo Switch 2 bereits am 25. Mai 2026 von 49.980 Yen auf 59.980 Yen. Die mehrsprachige Version, die über den My Nintendo Store erhältlich ist, bleibt laut Nintendo dagegen unverändert.

Zudem betrifft die Anpassung in Japan nicht nur die Switch 2. Auch die bisherige Switch-Familie wird dort teurer, darunter die OLED-Version, die normale Nintendo Switch und die Switch Lite. Nintendo Switch Online wird in Japan ebenfalls angepasst, allerdings erst ab dem 1. Juli 2026.

Wer sparen will, sollte nicht zu lange warten

Für alle, die ohnehin mit dem Kauf einer Switch 2 liebäugeln, wird der Zeitpunkt damit deutlich klarer. Bis zum 1. September 2026 bleibt der aktuelle Preis in Europa noch bei 469,99 Euro. Danach werden 499,99 Euro fällig. Natürlich ist die Konsole auch jetzt kein kleiner Spontankauf, aber wer die Switch 2 sowieso fest eingeplant hat, kann vor der Preiserhöhung immerhin noch 30 Euro sparen.

Am Ende ist die Botschaft also ziemlich eindeutig: Wer früher kauft, kommt günstiger weg. Wer wartet, bekommt zwar dieselbe Konsole, zahlt aber ab September in Europa mehr dafür.