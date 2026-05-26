NEWS: Rocket League wird erstes Showcase Spiel der Unreal Engine 6

Epic Games hat Rocket League offiziell als erstes Showcase‑Projekt der kommenden Unreal Engine 6 vorgestellt. Die Enthüllung erfolgte während des RLCS Paris Major 2026, begleitet von einem kurzen Teaser, der erstmals In‑Engine‑Material zeigt.
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Der Trailer präsentiert deutlich verbesserte Beleuchtung, realistischere Reflexionen, schärfere Fahrzeug- und Stadiontexturen sowie ein insgesamt moderneres Rendering. Epic bestätigte, dass die Szenen in Echtzeit entstanden sind.
Bestätigte Fakten
- Rocket League wird auf Unreal Engine 6 portiert
- Erster offizieller Teaser veröffentlicht
- Gezeigt während RLCS Paris Major 2026
- Material stammt aus Echtzeit-Rendering
- Keine Gameplay-Demo, keine Preview-Version, keine Tests verfügbar
- Keine technischen Details veröffentlicht
- Kein offizielles Release-Datum
Geplantes Erscheinungsdatum
Epic Games nennt noch keinen Termin.
Branchenanalysten gehen von 2026/2027 aus, aber offiziell bestätigt ist nichts.
Was noch offen ist
- Ob es ein vollständiges Rocket League 2 wird
- Ob das bestehende Rocket League ersetzt oder parallel weitergeführt wird
- Plattform‑Details (PS5, Series X, PC, Switch 2)
- Performance‑Ziele und technische Features der UE6‑Version
Fazit
Rocket League dient als erstes öffentliches Schaufenster der Unreal Engine 6. Der Teaser zeigt eine klar modernisierte Optik, aber Epic hält sich mit Details zurück. Ein Release‑Fenster oder spielbare Versionen existieren noch nicht.