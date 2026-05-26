NEWS: Rocket League wird erstes Showcase Spiel der Unreal Engine 6

Epic Games hat Rocket League offiziell als erstes Showcase‑Projekt der kommenden Unreal Engine 6 vorgestellt. Die Enthüllung erfolgte während des RLCS Paris Major 2026, begleitet von einem kurzen Teaser, der erstmals In‑Engine‑Material zeigt.

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Der Trailer präsentiert deutlich verbesserte Beleuchtung, realistischere Reflexionen, schärfere Fahrzeug- und Stadiontexturen sowie ein insgesamt moderneres Rendering. Epic bestätigte, dass die Szenen in Echtzeit entstanden sind.

Bestätigte Fakten

Rocket League wird auf Unreal Engine 6 portiert

Erster offizieller Teaser veröffentlicht

Gezeigt während RLCS Paris Major 2026

Material stammt aus Echtzeit-Rendering

Keine Gameplay-Demo, keine Preview-Version, keine Tests verfügbar

Keine technischen Details veröffentlicht

Kein offizielles Release-Datum

Geplantes Erscheinungsdatum

Epic Games nennt noch keinen Termin.

Branchenanalysten gehen von 2026/2027 aus, aber offiziell bestätigt ist nichts.

Was noch offen ist



Ob es ein vollständiges Rocket League 2 wird

wird Ob das bestehende Rocket League ersetzt oder parallel weitergeführt wird

Plattform‑Details (PS5, Series X, PC, Switch 2)

Performance‑Ziele und technische Features der UE6‑Version

Fazit

Rocket League dient als erstes öffentliches Schaufenster der Unreal Engine 6. Der Teaser zeigt eine klar modernisierte Optik, aber Epic hält sich mit Details zurück. Ein Release‑Fenster oder spielbare Versionen existieren noch nicht.