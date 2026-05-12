Neue CaDA CLAAS Farming Series vorgestellt

CaDA erweitert seine offiziell lizenzierte CLAAS-Reihe um drei neue Landwirtschaftsmodelle. Die neue Farming Series richtet sich an Fans von Landmaschinen und kompakteren Technik-Sets und bringt bekannte CLAAS-Fahrzeuge als Klemmbausteinmodelle an den Start.

CaDa bringt ein neues Farming-Triumvirat

Mit dabei sind der CLAAS Dominator 370, der CLAAS Arion 660 sowie der CLAAS Scorpion 756. Die Modelle erscheinen unter den Nummern C65014W, C65015W und C65016W.

Der CLAAS Dominator 370 bildet einen Mähdrescher nach und bietet mehrere bewegliche Funktionen wie ein aufklappbares Kornfach, eine funktionierende Schneideeinheit sowie eine ausfahrbare Entladeschnecke. Das Modell besteht aus rund 348 Teilen. Der CLAAS Arion 660 ist ein Traktor mit Anhänger und umfasst 448 Teile. Das Modell besitzt eine funktionierende Lenkung und einen abnehmbaren Anhänger mit beweglichen Elementen. Ebenfalls neu ist der CLAAS Scorpion 756. Der Teleskoplader verfügt über Allradlenkung, einen beweglichen Ausleger und eine funktionierende Schaufel. Das Set besteht aus 401 Teilen.

Alle drei Modelle sind offiziell von CLAAS lizenziert und richten sich laut Hersteller an Baumeister ab acht Jahren. Durch ihre kompaktere Größe sollen sie besonders spielbar und gleichzeitig gut als Displaymodelle geeignet sein. Die neue CaDA CLAAS Farming Series ist ab sofort im Handel und im offiziellen Online-Store erhältlich.