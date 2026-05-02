My Arcade Atari Gamestation Go: Handheld mit 200+ Retro-Spielen

Mit der Atari Gamestation Go biete My Arcade eine Handheld-Konsole, die sich ganz dem klassischen Retro-Gaming verschreibt. Das Gerät kombiniert über 200 vorinstallierte Spiele mit moderner Technik und richtet sich sowohl an Nostalgiker als auch an neue Spieler.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die My Arcade Atari Gamestation Go im Detail

Zu den Highlights zählen offiziell lizenzierte Titel aus dem Atari-Universum sowie bekannte Klassiker wie PAC-MAN, Titel der Atari: Recharged-Reihe und das Flipper-Spiel Balls of Steel. Darüber hinaus umfasst die Sammlung Spiele von Jaleco und PIKO Interactive, wodurch eine breite Palette an Genres und Epochen abgedeckt wird.

Die Gamestation Go verfügt über ein 7-Zoll-Farbdisplay mit hoher Auflösung und setzt auf ungewöhnliche Eingabemethoden: Neben klassischen Buttons sind auch ein Paddle, ein Trackball sowie ein Keypad integriert. Besonders Letztere sollen ein authentisches Spielgefühl ermöglichen, etwa bei Arcade-Klassikern wie Centipede oder Crystal Castles, die ursprünglich auf spezielle Steuerungen ausgelegt waren.

Neben bekannten Namen wie PAC-MAN und Centipede umfasst die Spielesammlung zahlreiche weitere Klassiker, darunter Asteroids, Missile Command, Yars’ Revenge und Adventure. Auch Arcade-Legenden wie Tempest, Lunar Lander und Warlords sind vertreten, ergänzt durch Fan-Favoriten wie Berzerk, Crystal Castles und Millipede. Für zusätzliche Abwechslung sorgen Titel wie Food Fight, Major Havoc, Quantum oder auch Ninja Golf und Fatal Run, um nur ein paar der 206 Spiel zu nennen.

Ein besonderes Feature ist die sogenannte SmartGlow-Technologie. Diese beleuchtet dynamisch genau die Bedienelemente, die für das jeweilige Spiel benötigt werden, und erleichtert so den Einstieg. Ergänzt wird das System durch integriertes WLAN, über das Firmware-Updates, Optimierungen und sogar neue Spiele direkt auf das Gerät geladen werden können.

Auch bei der Benutzerfreundlichkeit hat My Arcade nachgebessert: Eine überarbeitete Benutzeroberfläche sowie Speicherfunktionen für Spielstände sorgen für ein komfortableres Spielerlebnis. Die Stromversorgung erfolgt über einen integrierten Akku, wodurch sich die Konsole ideal für unterwegs eignet.

Mit einer Mischung aus klassischen Atari-Titeln, modernen Neuinterpretationen und erweiterten Steuerungsmöglichkeiten positioniert sich die Atari Gamestation Go als vielseitige Retro-Plattform im Handheld-Format.