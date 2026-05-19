Melonman bringt Star-Citizen-Schiffe als Klemmbausteinmodelle

Mit Melonman Studios macht derzeit ein kleines Projekt unter Fans von Klemmbausteinen und Sci-Fi-Spielen auf sich aufmerksam. Das Studio entwickelt detailreiche Bausteinmodelle bekannter Raumschiffe aus dem Universum von Star Citizen.

Fokus auf große Star Citizen-Schiffe

Zum aktuellen Sortiment gehören unter anderem Modelle der Retaliator, Corsair, Gladius und F8C Lightning. Die Sets setzen auf eine technisch orientierte Bauweise und richten sich klar an erwachsene Fans und Sammler. Besonders auffällig ist dabei die enge Orientierung an den digitalen Vorlagen aus Star Citizen. Viele Designs übernehmen die markanten Formen und Proportionen der bekannten Ingame-Raumschiffe nahezu vollständig. Laut den FAQ besitzt das Projekt eine offizielle „Fan Based Community License“ von Cloud Imperium Games. Dadurch dürfen die Modelle offiziell umgesetzt werden, allerdings nur in limitierter Stückzahl von maximal 500 Einheiten pro Schiff.

Minifiguren und Community-Abstimmungen geplant

Zusätzlich plant Melonman Studios passende Minifiguren im Stil klassischer Klemmbausteinfiguren. Auch Farbdesigns und Lackierungen sollen teilweise durch Community-Abstimmungen entschieden werden. Das Projekt setzt stark auf seine Community über Discord und Social Media. Besonders auf Instagram zeigt das Studio regelmäßig neue Prototypen und Baufortschritte der Modelle.

Für Fans von Sci-Fi-Modellen, Star Citizen und großen Display-Sets dürfte Melonman Studios damit definitiv einen Blick wert sein. Besonders, da die Sets sehr exklusiv vertrieben werden.