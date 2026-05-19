Die LEGO Gruppe hat das neue LEGO® | Disney Main Street, U.S.A. Set offiziell vorgestellt. Mit insgesamt 3.899 Elementen feiert das Modell das 70-jährige Jubiläum der berühmten Disney Main Street, U.S.A. und richtet sich insbesondere an erwachsene Fans sowie Sammler:innen. Das Set erscheint pünktlich zum Jubiläum im Juni 2026 und verbindet nostalgische Disney-Atmosphäre mit einem kreativen Bauerlebnis.

Ikonische Gebäude und zahlreiche Figuren

Das detailreiche Modell bringt den unverwechselbaren Charme der Main Street direkt ins Wohnzimmer. Enthalten sind bekannte Wahrzeichen wie die Feuerwache, das Disneyland Emporium, die Crystal Arcade sowie das Juweliergeschäft.

Für lebendige Szenen sorgen insgesamt 15 LEGO Minifiguren. Neben Micky und Minnie Maus sind auch Gus aus Cinderella sowie Sebastian aus Arielle, die Meerjungfrau Teil des Sets. Ergänzt wird die Figurenwelt durch das bekannte Barbershop-Quartett Dapper Dans, einen Popcorn-Verkäufer, Ladenangestellte, einen Fahrer und weitere Parkgäste.

Liebevolle Details und versteckte Disney-Anspielungen

Zusätzliche baubare Elemente wie ein nostalgischer Popcornwagen und ein klassisches Feuerwehrauto verleihen der Szenerie noch mehr Authentizität. Kleine Maus- und Krabbenfiguren sowie zahlreiche thematische Zubehörteile laden dazu ein, eigene Geschichten rund um die Main Street zu erzählen.

Ein besonderes Highlight befindet sich in der Feuerwache: Dort ist das Apartment der Familie Disney nachgebildet, eine Hommage an Walt Disney und sein Vermächtnis. Darüber hinaus verstecken sich im gesamten Set zahlreiche Anspielungen auf berühmte Disney-Attraktionen wie das Dornröschenschloss, den Jungle Cruise oder das Geisterhaus.

Gemeinsames Bauerlebnis mit der Builder App

Das Design des Sets kombiniert architektonische Details mit verspielten Charakterelementen und fängt die besondere Atmosphäre der Main Street, U.S.A. eindrucksvoll ein. Dank der „Build Together“-Funktion in der LEGO Builder App kann das Modell auch gemeinsam mit Familie oder Freund:innen gebaut werden. Mehrere Personen können dabei gleichzeitig an unterschiedlichen Bauabschnitten arbeiten.

Verfügbarkeit und Preis

Das LEGO® | Disney Main Street, U.S.A. Set (43302) ist ab dem 1. Juni 2026 im Early Access für Insiders-Mitglieder erhältlich. Der reguläre Verkaufsstart folgt am 4. Juni 2026. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 349,99 Euro beziehungsweise 399,00 CHF.

Weitere Informationen sowie Bestellmöglichkeiten gibt es auf LEGO.de oder in den LEGO Stores.

Produktinformationen im Überblick: