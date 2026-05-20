Lumibricks 4th Anniversary Event 2026 – Bis zu 40 % Rabatt & exklusive Gratisgeschenke

Lumibricks wird 4 Jahre alt und das wird mit einem großen Anniversary Event gefeiert. Vom 21. bis 31. Mai 2026 erwartet Fans von kreativen Building-Block-Sets eine umfangreiche Aktion mit attraktiven Rabatten, exklusiven Gratisgeschenken und limitierten Sammlerstücken.

Das Jubiläum richtet sich sowohl an langjährige Lumibricks-Fans als auch an neue Kunden, die die detailreichen Klemmbaustein-Welten entdecken möchten. Neben Preisnachlässen von bis zu 40 % bietet die Aktion mehrere Bonusstufen, bei denen Käufer zusätzliche Geschenke zu ihrer Bestellung erhalten.

Bis zu 40 % Rabatt auf das gesamte Sortiment

Während des Aktionszeitraums profitieren Kunden von Preisnachlässen zwischen 15 % und 40 % auf nahezu das gesamte Sortiment. Die tatsächliche Höhe des Rabatts kann je nach Land oder Region variieren und wird direkt im Checkout angezeigt.

Damit bietet das Anniversary Event eine ideale Gelegenheit, beliebte Sets günstiger zu sichern oder die eigene Sammlung zu erweitern.

Gratisgeschenk ab 159 US-Dollar Bestellwert

Wer während der Aktion einen Warenwert von mindestens 159 US-Dollar erreicht, nach Abzug aller Rabatte und ohne Versandkosten oder Steuern, erhält ein kostenloses Jubiläumsgeschenk.

Kunden können dabei eines aus vier limitierten Anniversary-Geschenken auswählen:

Street Fusion Fridge Magnet Set (limitiert auf 100 Sets)

Farm Life Fridge Magnet Set (limitiert auf 100 Sets)

Cyberpunk Neoncity Keychain (limitiert auf 300 Stück)

Anniversary Acrylic Shaker Stand (limitiert auf 300 Stück)

Sobald der Mindestbestellwert erreicht wird, erscheint automatisch ein Auswahlfenster auf der Produkt- oder Warenkorbseite. Das gewünschte Geschenk kann dort ausgewählt und gemeinsam mit der Bestellung abgeschlossen werden.

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Doppelte Belohnung ab 219 US-Dollar

Für größere Bestellungen bietet Lumibricks eine zusätzliche Bonusstufe: Ab einem Bestellwert von 219 US-Dollar erhalten Kunden gleich zwei Gratisgeschenke.

Dabei besteht die Belohnung aus:

1. Einem Anniversary-Geschenk nach Wahl

Zur Auswahl stehen erneut die vier limitierten Jubiläumsartikel:

Street Fusion Fridge Magnet Set

Farm Life Fridge Magnet Set

Cyberpunk Neoncity Keychain

Anniversary Acrylic Shaker Stand

2. Einem kostenlosen Building Set

Zusätzlich erhalten Käufer ein exklusives Building Set ihrer Wahl:

Western Stagecoach Building Set (Wert: 23,99 US-Dollar)

Treasure Stagecoach Building Set (Wert: 23,99 US-Dollar)

Auch hier erfolgt die Auswahl direkt über ein Pop-up-Fenster im Shop oder Warenkorb. Kunden wählen jeweils ein Geschenk aus jeder Kategorie aus und schließen anschließend die Bestellung ab.

Limitierte Sammlerstücke für Fans

Besonders interessant für Sammler dürften die limitierten Anniversary-Geschenke sein. Die Kühlschrankmagnet-Sets sowie die exklusiven Keychains und Acrylic Stands erscheinen nur in begrenzter Stückzahl und sind nur erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Dadurch erhält das Jubiläumsevent einen zusätzlichen Sammlercharakter und dürfte insbesondere bei Fans der Lumibricks-Designs für hohe Nachfrage sorgen.

Wichtige Hinweise zur Aktion

Lumibricks weist darauf hin, dass alle Gratisgeschenke nur verfügbar sind, solange der Vorrat reicht.

Weitere wichtige Bedingungen:

Wird eine Bestellung storniert, verfällt auch der Anspruch auf die Gratisgeschenke.

Falls eine Bestellung teilweise oder vollständig erstattet wird und der Mindestbestellwert dadurch unterschritten wird, müssen die erhaltenen Geschenke ebenfalls zurückgegeben werden.

Die Anniversary-Geschenke werden direkt aus China versendet und können separat von der Hauptbestellung ankommen. Die Lieferzeit beträgt voraussichtlich 6 bis 12 Werktage.

Die kostenlosen Building Sets werden gemeinsam mit der Hauptbestellung verschickt. Die Lieferzeit kann je nach Region variieren.

Ein Jubiläumsevent für die gesamte Community

Mit dem 4th Anniversary Event kombiniert Lumibricks attraktive Rabatte mit exklusiven Sammlerartikeln und zusätzlichen Belohnungen für größere Bestellungen. Die Aktion bietet Fans der Marke die Möglichkeit, neue Sets zu entdecken, limitierte Merchandise-Artikel zu sichern und gleichzeitig von deutlichen Preisvorteilen zu profitieren.

Das Event läuft offiziell vom 21. bis 31. Mai 2026.

Wer sich die limitierten Geschenke sichern möchte, sollte aufgrund der begrenzten Stückzahlen jedoch nicht zu lange warten.