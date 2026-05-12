LiberNovo baut sein Angebot an ergonomischen Premium-Stühlen weiter aus und stellt mit der neuen Maxis-Serie sowie den Modellen Omni Pro und Omni SE gleich mehrere neue Lösungen für unterschiedliche Nutzergruppen vor. Die neuen Modelle richten sich an Menschen, die im Arbeitsalltag, beim Gaming oder in langen Sitzphasen besonderen Wert auf Komfort, Anpassbarkeit und ergonomische Unterstützung legen. Vorbestellungen starten ab dem 12. Mai 2026 in den USA, Kanada und Europa.

Maxis-Serie richtet sich gezielt an hochgewachsene Nutzende

Im Mittelpunkt der neuen Produktreihe steht die Maxis-Serie, die speziell für große und kräftigere Nutzer entwickelt wurde. LiberNovo reagiert damit auf eine häufig vernachlässigte Zielgruppe im Ergonomie-Markt. Die Stühle eignen sich für Personen zwischen 1,78 Meter und 1,98 Meter Körpergröße und unterstützen ein Gewicht von bis zu 181 Kilogramm.

Die Maxis-Modelle verfügen über eine vergrößerte Sitzfläche mit 52 Zentimetern Sitztiefe sowie eine verstärkte Konstruktion für zusätzliche Stabilität und langfristigen Komfort. Dabei sollen Nutzer trotz größerer Abmessungen nicht auf ergonomische Funktionen verzichten müssen.

Die Serie erscheint in drei Varianten:

Electric

Manual

Airflow

Dadurch können Anwender selbst entscheiden, ob sie auf elektrische Unterstützung, klassische manuelle Anpassung oder zusätzliche Belüftung setzen möchten.

Omni Pro bringt aktive Sitzbelüftung

Mit dem Omni Pro erweitert LiberNovo seine bestehende Omni-Reihe um ein neues High-End-Modell. Besonderes Merkmal ist die integrierte Sitzbelüftung, die über eine fünf-lagige atmungsaktive Sitzstruktur und ein aktives Lüftersystem realisiert wird.

Gerade bei langen Gaming-Sessions, im Homeoffice oder an warmen Sommertagen soll das System für ein angenehmeres Sitzklima sorgen. Der Omni Pro richtet sich damit vor allem an Nutzer, die maximalen Komfort und moderne Technik kombinieren möchten.

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Zusätzlich setzt LiberNovo weiterhin auf seine bekannten ergonomischen Kerntechnologien wie:

die Bionic FlexFit Rückenlehne

adaptive Lordosenstütze

das dynamische SyncroLink-System

OmniStretch-Massagefunktionen

Omni SE bietet Einstieg in die Premium-Ergonomie

Mit dem Omni SE erscheint zudem eine günstigere Variante der Omni-Serie. Das Modell verzichtet auf elektrische Motoren und setzt stattdessen auf ein präzises manuelles Schraubsystem zur Anpassung der Rückenunterstützung.

Trotz der vereinfachten Technik übernimmt der Omni SE zentrale Ergonomie-Funktionen der Premium-Modelle, darunter die adaptive Rückenlehne und das Dynamic Support System. Damit richtet sich der Stuhl an Nutzer, die ergonomische Unterstützung zu einem niedrigeren Einstiegspreis suchen.

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Neue Recline-Funktion für mehr Flexibilität

Alle neuen Modelle erhalten künftig fünf verschiedene Recline-Positionen zwischen 105 und 160 Grad. Neu hinzugekommen ist eine zusätzliche 115-Grad-Stufe, die den Wechsel zwischen konzentriertem Arbeiten, entspanntem Sitzen und Ruhepositionen erleichtern soll.

Dadurch sollen sich die Stühle flexibler an unterschiedliche Nutzungsszenarien im Alltag anpassen lassen.

Ergonomische Technologie bleibt Kernstück

Im Zentrum aller neuen Modelle steht weiterhin die von LiberNovo entwickelte Bionic FlexFit Backrest-Technologie. Diese Rückenlehne arbeitet mit 16 Gelenken und acht adaptiven Elementen, die sich dynamisch an Bewegungen und Sitzhaltungen anpassen.

Zusätzlich analysiert das SyncroLink-System Bewegungen in Echtzeit und unterstützt die natürliche Körperhaltung während des Sitzens. Laut LiberNovo soll dies Rückenprobleme und Fehlhaltungen langfristig reduzieren.

CEO Alex Yan erklärt, dass die Erweiterung der Produktpalette eine direkte Reaktion auf die starke Nachfrage nach dem ursprünglichen Omni-Stuhl sei. Besonders die Maxis-Serie solle eine Marktlücke schließen und ergonomische Premium-Lösungen auch für große und schwere Nutzer verfügbar machen.

Marktstart und Verfügbarkeit

Die neuen Modelle Maxis, Omni Pro und Omni SE erscheinen offiziell am 16. Juni 2026. Bereits ab dem 12. Mai können Interessierte eine Vorbestellung mit einer rückerstattbaren Anzahlung von 10 US-Dollar tätigen.

Vorbesteller erhalten dabei Preisvorteile von bis zu 30 US-Dollar sowie eine zusätzliche Garantieverlängerung um ein Jahr, sofern der Kauf bis zum 31. Juli abgeschlossen wird.