Die LEGO Gruppe hat gemeinsam mit Warner Bros. Discovery Global Consumer Products ein neues Highlight für Fans von Mittelerde vorgestellt: das LEGO Icons 11377 „The Lord of the Rings: Minas Tirith“-Set. Das imposante Sammlerstück erscheint anlässlich des 25. Jubiläums von „Der Herr der Ringe“ und richtet sich vor allem an erwachsene Baumeister und Sammler.

8.278 Teile bilden die Weiße Stadt Gondors nach

Mit insgesamt 8.278 Teilen gehört das neue Minas Tirith Modell zu den größten und detailreichsten Herr-der-Ringe-Sets, die LEGO bislang veröffentlicht hat. Die berühmte Weiße Stadt Gondors wurde mit ihren markanten Mauern, Türmen und der imposanten Zitadelle originalgetreu nachgebildet.

Das Modell kombiniert eine Mikromaßstab-Stadtansicht mit detaillierten Szenen im Minifiguren-Maßstab. Dadurch lässt sich Minas Tirith sowohl als imposantes Display-Modell aus der Distanz bewundern als auch im Detail erkunden.

Thronsaal, Zitadelle und ikonische Charaktere enthalten

Besonders Fans der Filmtrilogie dürften sich über die zahlreichen Anspielungen und Szenen freuen. Im Inneren des Sets befinden sich unter anderem der Thronsaal der Zitadelle sowie weitere ikonische Bereiche der Stadt.

Zum Lieferumfang gehören zehn Minifiguren sowie das legendäre Pferd Schattenfell. Enthalten sind unter anderem:

Gandalf der Weiße

Aragorn als König Elessar

Faramir

Denethor

Peregrin Took

Arwen

Vier Soldaten von Gondor

Passende Accessoires wie Gondor-Schilde, Helme und Aragorns Krone ergänzen das Set zusätzlich. Das fertige Modell misst über 59 cm in der Höhe, 62 cm in der Breite und 37 cm in der Tiefe.

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Exklusives Grond-Set als Gratisbeigabe

Wer das Set zwischen dem 1. und 7. Juni 2026 kauft, erhält zusätzlich das LEGO Icons „Grond“-Set als exklusive Gratisbeigabe, solange der Vorrat reicht. Dabei handelt es sich um den berühmten Rammbock aus der Belagerung von Minas Tirith, inklusive zweier Ork-Minifiguren und beweglichem Rammbock. Das Zusatzset wurde speziell so gestaltet, dass es optisch perfekt zum großen Minas Tirith Modell passt.

Frühzugang für LEGO Insiders ab Juni

LEGO Insiders erhalten bereits ab dem 1. Juni 2026 Early Access auf das Set. Der reguläre Verkaufsstart erfolgt am 4. Juni 2026. Der UVP beträgt 649,99 Euro.

Livestream und exklusive Fan-Events

Zur Enthüllung des Sets veranstaltete LEGO am 12. Mai 2026 einen Livestream mit dem Designteam. Fans erhielten dabei Einblicke in die Entwicklung des Modells und konnten Fragen an die Designer stellen.

Zusätzlich wird es am 1. Juni exklusive Launch-Events in ausgewählten LEGO Stores geben, inklusive Gewinnspielen, Poster-Aktionen, Trivia-Wettbewerben und Signierstunden mit LEGO Designer François Zapf in London und München.

Auch ein besonderes Gewinnspiel für LEGO Insiders wurde angekündigt: Teilnehmer haben die Chance auf eine Reise zum berühmten Hobbiton Movie Set in Neuseeland sowie die komplette LEGO Icons „Der Herr der Ringe“-Kollektion.