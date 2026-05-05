LEGO Icons Rennrad vorgestellt: Erstes Fahrrad-Set für Erwachsene

Die LEGO Gruppe erweitert ihr Premium-Portfolio und stellt mit dem neuen LEGO Icons Rennrad erstmals ein Fahrradmodell innerhalb der Icons-Reihe vor. Das Set richtet sich gezielt an erwachsene Fans und verbindet anspruchsvolle Bautechnik mit der Faszination moderner Ingenieurskunst.

Pünktlich zur steigenden Vorfreude auf die sportlichen Highlights des Sommers bringt das Modell die Welt des Radsports ins Wohnzimmer. Inspiriert von der Präzision aktueller Rennräder, bietet das Set ein besonders realistisches Bauerlebnis mit zahlreichen funktionalen Details. Im Fokus stehen mechanische Features wie eine funktionierende Vorderradlenkung sowie ein voll funktionsfähiger Pedal- und Kettenantrieb inklusive Freilaufmechanismus. Dadurch lässt sich das Hinterrad beim Treten der Pedale realitätsnah in Bewegung setzen. Ergänzt wird das Modell durch eine Vielzahl authentischer Komponenten, darunter Kettenschaltung, Bremssättel, Klickpedale und eine silberfarbene Antriebskette.

Auch optisch setzt das Rennrad Akzente: Zubehör wie eine abnehmbare Wasserflasche und ein aus LEGO Elementen gestaltetes Rücklicht sorgen für zusätzliche Detailtiefe. Ein speziell entwickelter Fahrradständer hebt das Hinterrad an und macht das Modell zu einem idealen Ausstellungsstück. Mit seiner Kombination aus technischer Raffinesse und ästhetischem Design versteht sich das LEGO Icons Rennrad als Hommage an die Ingenieurskunst und die Dynamik des Radsports. Gleichzeitig spricht es Sammler und Baubegeisterte an, die Wert auf realistische Funktionen und hochwertige Darstellung legen.

Das Set kann ab sofort vorbestellt werden und ist ab dem 1. Juni 2026 für LEGO Insiders sowie in LEGO Stores erhältlich.

Das LEGO Icons Rennrad (Artikelnummer 11380) richtet sich an Erwachsene ab 18 Jahren und umfasst 1.015 Teile. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 119,99 € bzw. 139,00 CHF. Im aufgebauten Zustand misst das Modell über 36 cm in der Höhe, 60 cm in der Länge und 19 cm in der Breite. Das Set ist ab dem 1. Juni 2026 erhältlich, die Vorbestellung ist seit dem 5. Mai 2026 möglich.