LEGO Batman Legacy of the Dark Knight erreicht Goldstatus

Gute Nachrichten für DC- und LEGO-Fans: TT Games hat bestätigt, dass LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight den Goldstatus erreicht hat. Damit ist die Entwicklung des Hauptspiels offiziell abgeschlossen.

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Was bedeutet „Goldstatus“?

Der Begriff stammt ursprünglich aus der Zeit physischer Datenträger und bezeichnete die fertige Master-Version eines Spiels. Auch heute ist er noch ein wichtiger Meilenstein, da er signalisiert, dass das Spiel bereit für die Veröffentlichung ist. Die verbleibende Zeit bis zum Release wird in der Regel genutzt, um Fehler zu beheben und Optimierungen vorzunehmen, die dann in einen Day-One-Patch einfließen. Inhaltlich soll das Spiel eine große Hommage an Batman und sein Universum werden. Dabei fließen Elemente aus Comics, Filmen und anderen Medien zusammen. Spieler können Gotham City frei erkunden und auf zahlreiche bekannte Figuren, Gadgets und Schauplätze treffen. Vom Gameplay her erinnert der Titel an eine zugänglichere, humorvolle Version der Arkham-Reihe. Neben Erkundung stehen Kämpfe und der Einsatz von Batmans Ausrüstung im Mittelpunkt. Der typische LEGO-Stil sorgt dabei für eine lockere Präsentation trotz düsterem Setting.

Lego Batman Release rückt näher

Mit dem erreichten Goldstatus steht dem geplanten Release nichts mehr im Weg. Ein genaues Datum wurde zwar noch nicht genannt, dürfte aber in Kürze folgen. Für Fans sieht es so aus, als könnte hier eine der umfangreichsten LEGO-Adaptionen überhaupt entstehen.