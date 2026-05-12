Warner Bros. Games hat einen neuen Trailer zur Deluxe Edition von LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters veröffentlicht. Der neue Einblick zeigt zahlreiche Zusatzinhalte, darunter spielbare Versionen von Joker und Harley Quinn, neue Outfits, Fahrzeuge sowie zusätzliche Inhalte für die Bathöhle.
Besitzer der Deluxe Edition erhalten außerdem einen 72-stündigen Vorabzugang und können bereits ab dem 19. Mai 2026 in Gotham City loslegen, bevor das Spiel offiziell am 22. Mai erscheint.
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Deluxe Edition erweitert das Hauptspiel deutlich
Die Deluxe Edition ergänzt das Open-World-Abenteuer um mehrere umfangreiche Zusatzpakete, die sich an verschiedenen Batman-Universen orientieren. Neben alternativen Charakterdesigns erhalten Spieler zusätzliche Fahrzeuge, Bathöhlen-Dekorationen und exklusive Inhalte für die offene Spielwelt.
Bereits zum Start des Early Access stehen mehrere Pakete zur Verfügung, die sich unter anderem an der beliebten Batman: Arkham-Reihe sowie der futuristischen Serie Batman of the Future orientieren.
Arkham-Trilogie-Paket bringt bekannte Designs zurück
Das „Arkham-Trilogie“-Paket liefert zahlreiche Inhalte im Stil der gefeierten Actionspiele von Rocksteady.
Enthalten sind sieben alternative Charakter-Outfits:
- Arkham-Trilogie Batman
- Arkham City Robin
- Arkham-Trilogie Nightwing
- Arkham-Trilogie Batgirl
- Arkham-Trilogie Jim Gordon
- Arkham City Catwoman
- Arkham City Talia al Ghul
Dazu kommt das bekannte Batmobil aus der Arkham-Spielreihe sowie mehrere neue Bathöhlen-Objekte wie ein Arkham-Asylum-Diorama, Joker-TV oder eine Riddler-Trophäe.
Batman of the Future inspiriert weiteres Zusatzpaket
Fans des futuristischen Batman-Universums erhalten ebenfalls neue Inhalte. Das „Batman of the Future“-Paket enthält alternative Outfits aller Hauptfiguren im Stil der Kultserie.
Zusätzlich gibt es:
- ein futuristisches Batmobil
- neue Bathöhlen-Dekorationen
- spezielle Sammlerstücke
- Referenzen an die TV-Serie
Darunter befinden sich unter anderem die Hundehütte des Bat-Hundes, eine neue Batrüstung sowie verschiedene futuristische Requisiten.
Party-Musik-Paket setzt auf verrückten LEGO-Humor
Typisch LEGO darf auch der Humor nicht fehlen. Das „Party-Musik“-Paket bringt schräge Outfits, eine Tanzfläche und sogar ein Monstertruck-Batmobil ins Spiel.
Die Charaktere erhalten dabei alternative Party-Designs, während die Bathöhle mit Bühnen, Lavalampe und riesigem Metallschädel dekoriert werden kann.
Joker und Harley Quinn erhalten eigenen Chaos-Modus
Ab September 2026 erscheint mit der „Mayhem Collection“ ein weiterer großer Zusatzinhalt exklusiv für Besitzer der Deluxe Edition.
Im Mittelpunkt steht ein neuer Chaos-Modus, in dem Joker und Harley Quinn erstmals spielbar werden. Beide Charaktere erhalten:
- eigene Fähigkeiten
- spezielle Gadgets
- individuelle Takedowns
- neue Story-Missionen
Die Handlung dreht sich um einen Ausbruch aus Arkham Asylum und die anschließende Verwüstung von Gotham City. Zusätzlich wird ein weiteres DLC-Paket mit neuen Anzügen, Bathöhlen-Requisiten und einem zusätzlichen Batmobil freigeschaltet.
Open-World-Abenteuer erzählt Bruce Waynes Ursprungsgeschichte
LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters entsteht bei TT Games und erzählt eine neue Geschichte rund um Bruce Waynes Entwicklung vom jungen Helden zur Legende von Gotham City.
Das Spiel kombiniert:
- Open-World-Gameplay
- klassische Batman-Charaktere
- LEGO-Humor
- zahlreiche DC-Referenzen
- Fahrzeug-Action
- Koop-Elemente
Die Entwickler orientieren sich dabei an Jahrzehnten Batman-Geschichte aus Comics, Filmen, Serien und Spielen.
Vorbesteller erhalten zusätzliche Bonusinhalte
Wer das Spiel vorbestellt, erhält den „Die Rückkehr des Dunklen Ritters“-Batanzug, inspiriert von Frank Millers berühmter Comicreihe.
Zusätzlich können Spieler den „Goldenes Zeitalter“-Batanzug freischalten, sofern ein Warner Bros. Games-Konto vorhanden ist.
Außerdem erscheinen begleitend mehrere neue LEGO-DC-Batman-Sets mit digitalen Bonusinhalten für das Spiel. Dazu gehören unter anderem:
- Batman-Logo-Set
- The Batman Batmobile
- Batman v Superman Batmobile
- Batman & Robin Batmobile
Einige goldene Fahrzeugvarianten und exklusive Skins bleiben dabei ausschließlich Käufern der LEGO-Sets vorbehalten.
Release und Plattformen
LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters erscheint am 22. Mai 2026 für:
- PlayStation 5
- Xbox Series X|S
- PC via Steam
- PC via Epic Games Store
Besitzer der Deluxe Edition können bereits ab dem 19. Mai losspielen. Eine Version für Nintendo Switch 2 soll später im Jahr 2026 folgen.