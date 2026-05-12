Warner Bros. Games hat einen neuen Trailer zur Deluxe Edition von LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters veröffentlicht. Der neue Einblick zeigt zahlreiche Zusatzinhalte, darunter spielbare Versionen von Joker und Harley Quinn, neue Outfits, Fahrzeuge sowie zusätzliche Inhalte für die Bathöhle.

Besitzer der Deluxe Edition erhalten außerdem einen 72-stündigen Vorabzugang und können bereits ab dem 19. Mai 2026 in Gotham City loslegen, bevor das Spiel offiziell am 22. Mai erscheint.

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Deluxe Edition erweitert das Hauptspiel deutlich

Die Deluxe Edition ergänzt das Open-World-Abenteuer um mehrere umfangreiche Zusatzpakete, die sich an verschiedenen Batman-Universen orientieren. Neben alternativen Charakterdesigns erhalten Spieler zusätzliche Fahrzeuge, Bathöhlen-Dekorationen und exklusive Inhalte für die offene Spielwelt.

Bereits zum Start des Early Access stehen mehrere Pakete zur Verfügung, die sich unter anderem an der beliebten Batman: Arkham-Reihe sowie der futuristischen Serie Batman of the Future orientieren.

Arkham-Trilogie-Paket bringt bekannte Designs zurück

Das „Arkham-Trilogie“-Paket liefert zahlreiche Inhalte im Stil der gefeierten Actionspiele von Rocksteady.

Enthalten sind sieben alternative Charakter-Outfits:

Arkham-Trilogie Batman

Arkham City Robin

Arkham-Trilogie Nightwing

Arkham-Trilogie Batgirl

Arkham-Trilogie Jim Gordon

Arkham City Catwoman

Arkham City Talia al Ghul

Dazu kommt das bekannte Batmobil aus der Arkham-Spielreihe sowie mehrere neue Bathöhlen-Objekte wie ein Arkham-Asylum-Diorama, Joker-TV oder eine Riddler-Trophäe.

Batman of the Future inspiriert weiteres Zusatzpaket

Fans des futuristischen Batman-Universums erhalten ebenfalls neue Inhalte. Das „Batman of the Future“-Paket enthält alternative Outfits aller Hauptfiguren im Stil der Kultserie.

Zusätzlich gibt es:

ein futuristisches Batmobil

neue Bathöhlen-Dekorationen

spezielle Sammlerstücke

Referenzen an die TV-Serie

Darunter befinden sich unter anderem die Hundehütte des Bat-Hundes, eine neue Batrüstung sowie verschiedene futuristische Requisiten.

Party-Musik-Paket setzt auf verrückten LEGO-Humor

Typisch LEGO darf auch der Humor nicht fehlen. Das „Party-Musik“-Paket bringt schräge Outfits, eine Tanzfläche und sogar ein Monstertruck-Batmobil ins Spiel.

Die Charaktere erhalten dabei alternative Party-Designs, während die Bathöhle mit Bühnen, Lavalampe und riesigem Metallschädel dekoriert werden kann.

Joker und Harley Quinn erhalten eigenen Chaos-Modus

Ab September 2026 erscheint mit der „Mayhem Collection“ ein weiterer großer Zusatzinhalt exklusiv für Besitzer der Deluxe Edition.

Im Mittelpunkt steht ein neuer Chaos-Modus, in dem Joker und Harley Quinn erstmals spielbar werden. Beide Charaktere erhalten:

eigene Fähigkeiten

spezielle Gadgets

individuelle Takedowns

neue Story-Missionen

Die Handlung dreht sich um einen Ausbruch aus Arkham Asylum und die anschließende Verwüstung von Gotham City. Zusätzlich wird ein weiteres DLC-Paket mit neuen Anzügen, Bathöhlen-Requisiten und einem zusätzlichen Batmobil freigeschaltet.

Open-World-Abenteuer erzählt Bruce Waynes Ursprungsgeschichte

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters entsteht bei TT Games und erzählt eine neue Geschichte rund um Bruce Waynes Entwicklung vom jungen Helden zur Legende von Gotham City.

Das Spiel kombiniert:

Open-World-Gameplay

klassische Batman-Charaktere

LEGO-Humor

zahlreiche DC-Referenzen

Fahrzeug-Action

Koop-Elemente

Die Entwickler orientieren sich dabei an Jahrzehnten Batman-Geschichte aus Comics, Filmen, Serien und Spielen.

Vorbesteller erhalten zusätzliche Bonusinhalte

Wer das Spiel vorbestellt, erhält den „Die Rückkehr des Dunklen Ritters“-Batanzug, inspiriert von Frank Millers berühmter Comicreihe.

Zusätzlich können Spieler den „Goldenes Zeitalter“-Batanzug freischalten, sofern ein Warner Bros. Games-Konto vorhanden ist.

Außerdem erscheinen begleitend mehrere neue LEGO-DC-Batman-Sets mit digitalen Bonusinhalten für das Spiel. Dazu gehören unter anderem:

Batman-Logo-Set

The Batman Batmobile

Batman v Superman Batmobile

Batman & Robin Batmobile

Einige goldene Fahrzeugvarianten und exklusive Skins bleiben dabei ausschließlich Käufern der LEGO-Sets vorbehalten.

Release und Plattformen

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters erscheint am 22. Mai 2026 für:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

PC via Steam

PC via Epic Games Store

Besitzer der Deluxe Edition können bereits ab dem 19. Mai losspielen. Eine Version für Nintendo Switch 2 soll später im Jahr 2026 folgen.