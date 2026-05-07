LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters – Launch-Trailer & Release enthüllt

Warner Bros. Games hat den offiziellen Launch-Trailer zu LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters veröffentlicht und stimmt damit auf das kommende Open-World-Abenteuer rund um den Dunklen Ritter ein. Der neue Trailer zeigt nicht nur zahlreiche Gameplay-Szenen und filmreife Zwischensequenzen, sondern begleitet Bruce Wayne auf seiner Reise vom jungen Vigilanten zur Legende von Gotham City.

Für besondere Nostalgie sorgt dabei die musikalische Untermalung mit dem Grammy-prämierten Song Kiss from a Rose von Seal, der ursprünglich im Soundtrack von Batman Forever zu hören war.

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Offene Spielwelt mit ikonischen DC-Charakteren

Das neue Spiel, entwickelt von TT Games, setzt auf eine offene Spielwelt und eine komplett neue Handlung, die von Jahrzehnten an Batman-Filmen, Comics, Serien und Games inspiriert wurde. Gleichzeitig bleibt der typische LEGO-Humor erhalten, der die Reihe seit Jahren auszeichnet.

Spieler übernehmen die Rolle von Batman und kämpfen gemeinsam mit bekannten Verbündeten gegen zahlreiche legendäre Schurken aus dem DC-Universum:

Robin

Nightwing

Batgirl

Jim Gordon

Catwoman

Talia al Ghul

Joker, Bane & Co.: Gotham steht unter Druck

Natürlich dürfen auch Batmans bekannteste Gegner nicht fehlen. Im Verlauf des Spiels treffen Spieler unter anderem auf:

Joker

Poison Ivy

Mr. Freeze

Two-Face

Ra’s al Ghul

Bane

Die Bedrohungen wachsen dabei stetig und sorgen für abwechslungsreiche Missionen, Kämpfe und Erkundungen innerhalb der offenen Spielwelt von Gotham City.

Exklusive Inhalte durch LEGO-Sets

Parallel zum Spielstart erscheinen vier neue LEGO-DC-Batman-Sets, die zusätzliche digitale Inhalte für das Spiel freischalten. Besonders interessant ist das LEGO Batman Logo-Set, das einen exklusiven goldenen Batanzug im Spiel aktiviert.

Weitere Sets wie:

LEGO DC Batman: The Batman Batmobile

LEGO DC Batman: Batman v Superman Batmobile

LEGO DC Batman: Batman & Robin Batmobile

enthalten jeweils spielbare Fahrzeugversionen inklusive goldener Spezialvarianten. Diese exklusiven Inhalte sind ausschließlich über den Kauf der entsprechenden LEGO-Sets erhältlich.

Vorbesteller-Boni und Early Access

Spieler, die das Spiel vorbestellen, erhalten den besonderen „Die Rückkehr des Dunklen Ritters“-Batanzug, der von der berühmten Comicreihe inspiriert wurde. Käufer der Deluxe Edition dürfen zudem bereits ab dem 19. Mai loslegen und erhalten damit 72 Stunden früher Zugriff vor dem offiziellen Release.

Zusätzlich kann am Veröffentlichungstag der „Goldenes Zeitalter“-Batanzug freigeschaltet werden, sofern Spieler ein Konto bei Warner Bros. Games besitzen oder erstellen.

Release und Plattformen

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters erscheint weltweit am 22. Mai 2026 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC via Steam und Epic Games Store. Eine Version für die Nintendo Switch 2 ist ebenfalls geplant und soll später im Jahr 2026 erscheinen.