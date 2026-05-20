Kusan City of Wolves ist ein brutales Neon-Noir-Action-Spiel im Stil von Hotline Miami

PQube hat den Release-Termin für Kusan City of Wolves bestätigt. Der neue Top-Down-Actiontitel erscheint am 30. Juli 2026 für Konsolen und PC. Das Spiel setzt auf einen düsteren Neon-Noir-Look und erinnert mit seinem brutalen Gameplay stark an Hotline Miami.

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Brutale Kämpfe in einer dystopischen Stadt Kusan

In der verregneten Metropole Kusan übernehmen Spieler die Rolle des ehemaligen Soldaten und Söldners Jin. Seine Aufgabe besteht darin, ein Mädchen zu beschützen, das mit einer Atomwaffe verbunden ist. Dabei entwickelt sich schnell eine Verschwörung rund um das Schicksal der gesamten Stadt. Das Kampfsystem setzt auf schnelle Reflexe und präzise Angriffe. Spieler kombinieren Schusswaffen mit sogenannten Quantum-Blade-Attacken, Paraden und Nahkampfangriffen. Die Entwickler versprechen insgesamt 54 handgefertigte Level mit taktisch aufgebauten Arenen, Bosskämpfen sowie zusätzlichen Herausforderungen und Rätseln. Wer besonders effizient kämpft, kann in jedem Abschnitt den begehrten S-Rang erreichen.

Pixel-Art trifft Cyberpunk-Stimmung

Optisch kombiniert Kusan: City of Wolves klassische Pixel-Art mit einer düsteren Cyberpunk-Atmosphäre voller Neonlichter, Regen und brutaler Gewalt. Damit dürfte das Spiel besonders Fans schneller Arcade-Shooter und stylischer Indie-Action ansprechen.

Neben der digitalen Veröffentlichung erscheint zusätzlich eine physische Edition für Konsolen.