Kuronami 2.0 in VALORANT: Wunderschön, teuer und leider viel zu verlockend

VALORANT ist längst nicht mehr nur ein taktischer Shooter mit präzisem Gunplay, klaren Rollen und manchmal sehr fragwürdigen Solo-Queue-Momenten. Riot Games hat über die Jahre auch eine ziemlich starke Skin-Kultur rund um das Spiel aufgebaut. Und seien wir ehrlich: Manche Waffen fühlen sich mit dem richtigen Skin einfach besser an. Natürlich gewinnt ein hübscher Finisher keine Aim-Duelle. Leider. Aber manchmal motiviert er zumindest dazu, es nochmal zu versuchen.

Eine Skin-Reihe, die bei mir und vielen anderen Spielern besonders hängen geblieben ist, ist Kuronami. Das ursprüngliche Kuronami-Bundle erschien damals mit Skins für Vandal, Sheriff, Spectre, Marshal und dem Kuronami no Yaiba Melee. Besonders die Mischung aus Wasser-Effekten, dunkler Ninja-Ästhetik, cleanen Animationen und diesem unglaublich starken Finisher hat die Reihe schnell zu einem Fan-Favoriten gemacht.

Und ich gebe es direkt zu: Ich liebe diese Skin-Reihe wirklich sehr. Kuronami gehört für mich zu den schönsten Skin-Linien, die VALORANT bisher bekommen hat. Umso größer war natürlich die Freude, als klar wurde: Kuronami kommt zurück.

Jetzt ist Kuronami 2.0 da. Und ja, es ist wieder gefährlich schön.

Kuronami 2.0: Sturm, Schatten und sehr viele Valorant Points

Das neue Kuronami 2.0 Bundle bringt die bekannte Ästhetik zurück, diesmal aber mit einer neuen Waffenauswahl. Enthalten sind Skins für Ghost, Guardian, Operator und Phantom sowie das neue Naru-Kami Melee. Dazu kommen wie gewohnt zusätzliche kosmetische Inhalte wie Player Card, Spray und Gun Buddy.

Preislich liegt das komplette Bundle bei 9.500 VP. Einzelne Waffen kosten jeweils 2.375 VP, das Melee liegt bei 5.350 VP. Der Gun Buddy kostet 475 VP, die Player Card 575 VP und das Spray 325 VP. Wer das komplette Bundle kauft, bekommt im Vergleich zum Einzelkauf also den besseren Deal, günstig ist das Ganze aber natürlich trotzdem nicht.

Laut aktuellem Store-Zeitraum ist Kuronami 2.0 nur noch bis zum 20. Mai 2026 um 20:00 Uhr MESZ im Featured Store erhältlich. Danach können die einzelnen Waffenskins nur noch irgendwann zufällig in der täglichen Rotation auftauchen.

Und genau deshalb ist dieses Bundle so gemein. Man hat nicht ewig Zeit. Riot Games spielt hier ganz klar mit der FOMO der Spieler. Man sieht es im Shop, erinnert sich an das ursprüngliche Kuronami-Bundle und plötzlich diskutiert man mit sich selbst, ob digitale Wasser-Ninja-Skins wirklich fast ein ganzes VP-Paket wert sind.

Spoiler: Für Kuronami-Fans ist diese Antwort leider unangenehm schwer.

Player Card, Spray und Gun Buddy: Schönes Beiwerk mit Stil

Bei den zusätzlichen Inhalten bleibt Kuronami 2.0 der Linie treu. Die Player Card wirkt hochwertig, düster und sehr passend zur gesamten Skin-Reihe. Sie ist für mich kein Hauptgrund, das Bundle zu kaufen, aber definitiv ein schönes Extra für alle, die ihr Profil gerne passend zum Loadout stylen.

Der Spray ist nett, aber wie so oft eher Bonus als Kaufargument. Wirklich spannender finde ich den Gun Buddy. Gerade weil er optisch zur Kuronami-Ästhetik passt, fühlt er sich nicht wie irgendein kleiner Anhänger an, sondern wie ein sinnvoller Teil des Sets. Es ist kein riesiges Highlight, aber ein hübsches Detail, das das Bundle abrundet.

Bewertung der Extras: 7/10

Nicht der Star des Bundles, aber optisch sauber und deutlich besser als reine Füllware.

Naru-Kami Melee: Das Highlight, aber nicht ganz ohne Bauchschmerzen

Das neue Melee ist wahrscheinlich der größte Blickfang des Bundles. Naru-Kami startet als längere Klingenform und kann sich über die Inspect-Animation in ein kleineres Kunai verwandeln. Diese Idee passt perfekt zu Kuronami, weil sie die Wasser- und Schattenästhetik nicht nur wiederholt, sondern spielerisch erweitert.

Optisch ist das Ding wirklich stark. Die Animationen fühlen sich edel und super smooth an, die Transformation hat diesen typischen „Okay, das ist echt mega cool“-Moment und als Gesamtpaket wirkt das Melee deutlich besonderer als viele Standard-Messer. Es ist genau diese Art von Skin, bei der man eigentlich nur kurz reinschauen wollte und dann plötzlich fünf Minuten Inspect-Animationen spammt.

Trotzdem gibt es für mich einen kleinen Haken: Wer das ursprüngliche Kuronami Melee liebt, bekommt hier nicht exakt denselben Flair. Das Kuronami no Yaiba hatte einfach diesen ganz eigenen Hype und bleibt für mich weiterhin extrem ikonisch. Naru-Kami kommt da sehr nah ran, fühlt sich aber etwas anders an.

Trotzdem ist es ein sehr starkes Melee und wird bei mir vermutlich fürs Erste mein absolutes Go-To-Knife.

Bewertung: 9,5/10

Wunderschön, stylisch und klar das Herzstück des Bundles. Nur der Preis tut natürlich weh.

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Kuronami Ghost: Die vielleicht cleanste Überraschung

Die Ghost ist für mich einer der stärksten Skins im Bundle. Gerade bei Pistolen-Skins muss das Modell clean bleiben, weil sich eine zu überladene Ghost schnell komisch anfühlen kann. Kuronami 2.0 trifft hier ziemlich genau den richtigen Punkt.

Die Waffe wirkt edel, aber nicht schwer. Die Animationen passen perfekt, fühlen sich super clean an und die Sound-Effekte geben dem Skin dieses hochwertige Premium-Gefühl, ohne zu aufdringlich zu sein. Genau diese ruhige, dunkle Eleganz macht Kuronami für mich so besonders.

Besonders stark finde ich, dass die Ghost nicht wie ein kleiner Bonus im Bundle wirkt. Sie fühlt sich wie ein vollwertiger Premium-Skin an. Ich habe mich ehrlich gesagt direkt verliebt.

Bewertung: 10/10

Extrem clean, sehr spielbar und für Ghost-Spieler fast schon gefährlich verlockend.

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Kuronami Guardian: Schön, aber etwas spezieller

Die Guardian ist wahrscheinlich der Skin, bei dem die Meinungen am stärksten auseinandergehen könnten. Grundsätzlich steht ihr die Kuronami-Ästhetik ziemlich gut. Die längere Form der Waffe passt zur eleganten, scharfen Designsprache, und die Animationen geben ihr ein schönes Premium-Gefühl.

Trotzdem ist die Guardian einfach nicht für jeden die spannendste Waffe im Spiel. Wer sie regelmäßig spielt, bekommt hier einen richtig hochwertigen Skin. Wer sie kaum nutzt, wird vermutlich eher wegen der Vollständigkeit des Bundles darüber nachdenken.

Optisch ist sie stark, keine Frage. Im direkten Vergleich mit Ghost und Phantom fehlt ihr für mich aber ein kleines bisschen der Wow-Moment. Das liegt weniger am Design selbst, sondern eher daran, dass die Guardian als Waffe einfach spezieller ist.

Bewertung: 8/10

Sehr hübsch und hochwertig, aber wahrscheinlich eher ein Skin für echte Guardian-Fans.

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Kuronami Operator: Schwer, dunkel und ziemlich beeindruckend

Die Operator passt erstaunlich gut in das Kuronami-Konzept. Gerade weil sie von Natur aus eine wuchtigere Waffe ist, wirken die Effekte hier noch einmal dramatischer. Der Skin gibt der Operator ein sehr edles, fast bedrohliches Gefühl, ohne komplett überladen zu wirken.

Was besonders gut funktioniert, ist die Mischung aus ruhiger Eleganz und Power. Eine Operator muss sich stark anfühlen, und genau das schafft Kuronami 2.0. Sie wirkt nicht verspielt, sondern eher wie eine Waffe, die sehr bewusst inszeniert wird. Schwer, dunkel, hochwertig, aber trotzdem noch angenehm clean.

Für Spieler, die gerne Operator spielen, ist das definitiv einer der stärkeren Skins der letzten Zeit. Für mich persönlich ist sie nicht ganz so spannend wie Ghost oder Phantom, aber sie passt extrem gut ins Bundle.

Bewertung: 8,5/10

Sehr stark inszeniert und passend zur Waffe, aber natürlich etwas weniger alltagstauglich als Ghost oder Phantom.

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Kuronami Phantom: Der heimliche Hauptgrund für viele Spieler

Die Phantom dürfte für viele der eigentliche Grund sein, überhaupt über das Bundle nachzudenken. Kuronami hatte bereits eine Vandal, jetzt bekommt endlich auch die Phantom ihren Moment. Und ja, das funktioniert richtig gut.

Die Phantom wirkt mit Kuronami 2.0 clean, elegant und sehr angenehm. Gerade bei Rifles ist das wichtig, weil der Skin zwar besonders aussehen soll, aber beim Spielen nicht stören darf. Hier stimmt die Balance. Die Effekte sind auffällig genug, um Premium zu wirken, aber nicht so laut, dass sie nerven.

Dazu kommt natürlich der bekannte Kuronami-Finisher, der für mich immer noch einer der schönsten Finisher in VALORANT ist. Diese Mischung aus Wasser, Dunkelheit und Inszenierung trifft einfach genau meinen Geschmack.

Für mich ist die Phantom zusammen mit der Ghost das stärkste Waffenstück im Bundle. Und ganz ehrlich: Wenn man Kuronami mag und gerne Phantom spielt, wird es wirklich schwer, hier Nein zu sagen.

Bewertung: 9,5/10

Ein fast perfekter Phantom-Skin und wahrscheinlich der beste Grund, Kuronami 2.0 mitzunehmen.

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Fazit: Kuronami 2.0 ist wunderschön, aber kein günstiger Spaß

Kuronami 2.0 macht im Grunde genau das, was man von einem zweiten Kuronami-Bundle erwarten würde. Es nimmt die starke Basis des Originals, bringt sie auf neue Waffen und liefert mit dem Naru-Kami Melee ein auffälliges neues Highlight. Die Skin-Reihe bleibt einfach unfassbar stark, besonders wenn man den Stil aus Wasser, Schatten, Ninja-Ästhetik und edlen Animationen ohnehin liebt.

Trotzdem muss man ehrlich sein: 9.500 VP sind eine Ansage. Wer nur gelegentlich VALORANT spielt oder bereits genug Premium-Skins besitzt, sollte sich gut überlegen, ob wirklich das ganze Bundle nötig ist. Wer Kuronami aber schon beim ersten Bundle geliebt hat und vor allem eine starke Phantom oder Ghost sucht, bekommt hier eines der schönsten Pakete, die aktuell im Store stehen.

Für mich persönlich ist Kuronami 2.0 zwar nicht günstig, aber genau die Art von Bundle, bei der ich viel zu schnell schwach werde. Die Ghost ist wunderschön, die Phantom extrem stark und das Naru-Kami Melee fühlt sich einfach nach einem neuen Lieblingsknife an.

Meine Gesamtwertung: 9,5/10

Nicht günstig, aber für Fans optisch einfach verdammt stark.