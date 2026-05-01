Kostenlos: Hogwarts Legacy im Epic Games Store

Zauberstab raus und Bibliothek checken: Hogwarts Legacy ist aktuell für kurze Zeit kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Wer das Open-World-Rollenspiel bisher noch nicht gespielt hat, kann sich den Titel gerade ohne zusätzliche Kosten sichern und dauerhaft in der eigenen Bibliothek behalten. Gerade für alle, die bisher nur mit dem Gedanken gespielt haben, nach Hogwarts zurückzukehren, ist das eine ziemlich gute Gelegenheit.

Magischer Gratis-Deal für kurze Zeit

Im Epic Games Store wird Hogwarts Legacy derzeit mit 100 Prozent Rabatt angeboten. Statt des regulären Preises kann das Basisspiel aktuell kostenlos hinzugefügt werden. Laut Store-Seite endet die Aktion am 3. Mai 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit. Danach dürfte der Titel wieder zum normalen Preis erhältlich sein.

Wichtig ist dabei: Die Aktion gilt nur für die PC-Version über den Epic Games Store. Wer auf PlayStation, Xbox oder Nintendo Switch unterwegs ist, muss das Spiel weiterhin separat kaufen. Für PC-Spielerinnen und PC-Spieler ist die Aktion aber besonders spannend, da das Spiel nach dem Hinzufügen dauerhaft in der eigenen Epic-Bibliothek bleibt.

Zurück nach Hogwarts

In Hogwarts Legacy erlebt ihr ein eigenes Abenteuer in der Welt der Zauberei. Das Spiel führt euch ins Hogwarts des 19. Jahrhunderts, also lange vor den Ereignissen rund um Harry Potter. Ihr erstellt euren eigenen Charakter, besucht Unterricht, lernt Zaubersprüche, braut Tränke, entdeckt magische Tierwesen und erkundet verschiedene Orte rund um Hogwarts.

Neben der bekannten Schule selbst warten auch Hogsmeade, der Verbotene Wald und weitere Gebiete der offenen Spielwelt auf euch. Im Verlauf der Geschichte bekommt ihr es außerdem mit dunklen Mächten zu tun und entdeckt ein Geheimnis, das die Zauberwelt bedrohen könnte.

Entwickelt wurde der Titel von Avalanche Software, Publisher ist Warner Bros. Games.

Wer also noch nicht in die Zauberwelt eingetaucht ist, bekommt jetzt eine ziemlich gute Gelegenheit dazu. Lange Zeit bleibt dafür allerdings nicht mehr, denn der Gratis-Zauber endet bereits am 3. Mai um 17:00 Uhr.