Jason kommt zu Dead by Daylight: Die Hockeymaske betritt den Nebel

Horror-Fans dürfen schon mal nervös auf den nächsten Generator starren: Jason Voorhees kommt zu Dead by Daylight. Der legendäre Killer aus dem Friday the 13th-Universum gehört seit Jahren zu den meistgewünschten Charakteren der Community und jetzt ist die Hockeymaske endlich bereit für den Nebel.

Behaviour Interactive hat die Zusammenarbeit mit einem offiziellen Trailer bestätigt. Viel Gameplay gibt es darin zwar noch nicht zu sehen, aber die Botschaft ist ziemlich eindeutig: Maske auf, Machete bereit, Jason kommt. Verfügbar sein soll die Dead by Daylight x Jason-Kollaboration ab dem 16. Juni 2026.

Merkwürdige Ankündigung, starke Wirkung

Schon einige Tage vor dem großen Reveal hatte Behaviour Interactive die Community ordentlich rätseln lassen. Auf Twitch und YouTube lief ein Stream, in dem zunächst nur eine Hütte mitten im Wald zu sehen war. Eigentlich ziemlich simpel. Und genau deshalb irgendwie perfekt.

Tausende Zuschauer:innen schauten zu, analysierten jedes Detail und warfen natürlich direkt die wildesten Theorien in den Raum. Neben Jason wurde unter anderem auch Slenderman als möglicher Kandidat gehandelt. Dazu kamen kleine auditive Hinweise, etwa Hundebellen, die die Stimmung zusätzlich angeheizt haben.

Das Ganze war also weniger klassische Ankündigung und mehr digitales Lagerfeuer für Horror-Fans. Minimaler Aufwand im Bild, maximale Wirkung in der Community. Und am Ende lagen die Jason-Vermutungen tatsächlich richtig.

Ein Horror-Icon betritt den Nebel

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Dass Jason Voorhees irgendwann in Dead by Daylight landen könnte, war für viele Fans fast schon ein Wunschtraum. Immerhin hat das asymmetrische Horrorspiel über die Jahre bereits zahlreiche bekannte Horrorgrößen in sein eigenes Killer-Universum geholt. Mit Jason fehlt nun einer der wohl größten Namen des Slasher-Genres nicht mehr in der Sammlung.

Besonders spannend ist dabei der Zeitpunkt: Dead by Daylight feiert 2026 sein zehnjähriges Jubiläum. Am 14. Juni 2026 findet dazu ein großes Anniversary-Event in Montreal statt, inklusive Year 10 Anniversary Broadcast. Nur zwei Tage später soll Jason dann offiziell in den Nebel treten. Das fühlt sich nicht ganz zufällig an, sondern eher nach einem ziemlich großen Jubiläums-Moment für die Community.

Vom eigenen Spiel zum Klassenbesten des Genres

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Jason hatte tatsächlich schon einmal seinen großen Auftritt im eigenen asymmetrischen Horrorspiel. Friday the 13th: The Game erschien 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One, später folgte auch eine Version für Nintendo Switch. Spielerisch setzte der Titel auf ein ähnliches Grundgefühl wie Dead by Daylight, allerdings mit deutlich stärkerem Camp-Crystal-Lake-Fokus: Bis zu sieben Camp-Counselors mussten gemeinsam überleben, während ein anderer Spieler als Jason Jagd auf sie machte.

Ganz fair muss man sagen: Das Spiel hatte damals durchaus seine Fans und passte atmosphärisch ziemlich gut zur Vorlage. Langfristig konnte es sich aber nicht gegen Dead by Daylight behaupten. Dazu kamen Lizenzprobleme, ausbleibende neue Inhalte und schließlich das offizielle Ende des Verkaufs. Ende 2023 wurde Friday the 13th: The Game aus digitalen und physischen Stores entfernt, weil die Lizenz auslief. Wer das Spiel bereits besaß, konnte es noch bis mindestens Ende 2024 weiter nutzen.

Damit landet Jason nun ausgerechnet bei dem Spiel, das sich im asymmetrischen Horror-Genre am stärksten durchgesetzt hat. Auch andere Titel wie Last Year oder The Texas Chain Saw Massacre konnten nie ganz die gleiche Langzeitwirkung entfalten wie Dead by Daylight. Umso spannender wird jetzt die Frage, was Behaviour aus dem Macheten-Killer herausholt.

Noch fehlen konkrete Gameplay-Details

Was Jason im Spiel genau kann, ist aktuell noch nicht bekannt. Der Trailer zeigt bislang vor allem Stimmung, Atmosphäre und natürlich seine ikonische Präsenz. Konkrete Details zu seinen Fähigkeiten, Perks oder möglichen Cosmetics stehen noch aus.

Genau das dürfte für viele Spieler aber besonders spannend werden. Jason ist kein leiser, subtiler Horror-Schurke, sondern eine brutale Naturgewalt. Die große Frage ist also: Wie übersetzt Behaviour diesen fast unaufhaltsamen Slasher in das bestehende Gameplay von Dead by Daylight, ohne dass er sich nur wie ein weiterer Killer mit Machete anfühlt?

Dead by Daylight wird noch ikonischer

Dead by Daylight ist auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch verfügbar und setzt weiterhin auf das bekannte Prinzip: Vier Überlebende treten gegen einen Killer an, während sie versuchen, zu entkommen. Mit Jason bekommt dieses ohnehin schon ziemlich volle Horror-Roster nun einen weiteren Namen, der perfekt in dieses Konzept passt.

Für Fans ist die Ankündigung deshalb mehr als nur ein weiterer Crossover-DLC. Jason Voorhees war lange einer dieser Charaktere, bei denen man dachte: Der müsste doch eigentlich schon längst dabei sein. Jetzt passiert es wirklich. Und ganz ehrlich: Wenn irgendwo ein Generator plötzlich ausgeht und aus dem Nebel eine Hockeymaske auftaucht, wissen wir alle, dass der Abend unangenehm wird.