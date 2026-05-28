Hyperyuki Snowboard Syndicate kombiniert SSX und Jet Set Radio

Acclaim hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Hyperyuki Snowboard Syndicate veröffentlicht und setzt dabei voll auf schnelle Arcade-Action, stylische Tricks und knallbunte Anime-Optik. Das Snowboard-Spiel erinnert dabei stark an Klassiker wie Jet Set Radio und SSX.

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Hyperyuki ist Arcade-Snowboarding mit Anime-Style

Entwickelt wird Hyperyuki: Snowboard Syndicate vom mexikanischen Indie-Studio Wabisabi Games, das sich deutlich von japanischer Popkultur und Arcade-Spielen inspirieren lässt. Der neue Trailer zeigt schnelle Rennen, spektakuläre Tricks und eine auffällig bunte Präsentation voller Neonfarben und stylischer Charaktere. Neben den Rennen steht vor allem Individualisierung im Mittelpunkt. Spieler können durch Erkundung und Wettbewerbe neue kosmetische Inhalte freischalten, darunter:

Snowboard-Designs

Kleidung

Outfits

weitere Anpassungsoptionen

Das Spiel setzt dabei stark auf einen lockeren, stylischen Arcade-Ansatz statt auf realistische Snowboard-Simulation.

Mischung aus Rennen und Erkundung

Laut Beschreibung erkunden Spieler gemeinsam mit verschiedenen Charakteren unterschiedliche Pisten und Gebiete, treten in Rennen an und verbessern ihren eigenen Stil. Der Fokus liegt klar auf Geschwindigkeit, Tricks und überdrehter Präsentation.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es bislang noch nicht. Allerdings wurde bestätigt, dass Hyperyuki: Snowboard Syndicate bereits bei der Indie-Messe BITSummit präsentiert wird, wodurch in den kommenden Wochen weitere Gameplay-Eindrücke folgen dürften.